小肥（徐智勇）日前在旺角接受《蘋果》專訪，提到近日推出新專輯，他興奮地說：「嚟緊隻新碟籌備經年，同陳輝陽傾咗一個下晝，決定出十隻歌嘅翻唱碟，留意，係十隻歌先。大多數呢啲翻唱發燒碟，都係揀自己鍾意嘅歌，但係我哋唔係由自己出發，而係縮窄到由2010到2020呢十年嘅歌，係特別想送畀香港嘅年輕人，勉勵又好、叫佢哋繼續堅持又好啦。陳輝陽由選曲到編曲，都有想交代嘅訊息同故事。」

唱《嗚》感動飲泣

小肥自爆錄碟的過程，雖沒有刻意聯想過去十年香港的光景，但亦被歌曲深深感動，更唱到飲泣：「有幾首自己都特別有感情，其中一首係小塵埃嘅《嗚》，呢首歌完全代表2019年，大家返去聽吓，個音樂好輕快，但係啲歌詞好悲壯，係好大嘅反差。」

回顧過去十年，最以光速改變的一定要數前年及去年，小肥坦言經過疫情考驗，讓他更享受工作的忙碌，以及懂得珍惜眼前人：「好多突然嘅生老病死，如果去到呢刻你都不知珍惜，返去瞓覺啦。」 香港人面對的歷練，又豈止疫情？小肥早已視香港為家，面對最近的移民潮，他說：「移民，我有輕輕諗過，因為我有葡籍，要走只變賣物業就得。雖然我唔喺呢度出世，但係我都當咗呢度係我屋企，我兩個家姐同阿爸阿媽都係香港人嚟㗎嘛，尋根嘅話我都算係香港人。身邊好多朋友眨吓眼就移民去英國。走唔係問題，我覺得係每個人嘅選擇，我暫時嚟講都選擇唔走囉。」

採訪：盧妹

攝影：仇志德

場地提供：EØN

化妝：Yen Lai

造型：Patrick Ho