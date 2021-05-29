賭王何鴻燊千金何超蓮與大陸男星竇驍以情侶姿態參加真人騷節目《追星星的人》，每集都公開放閃，在最新一集中，超蓮大方透露與竇驍的戀愛細節，坦言在兩人相識兩星期之後，便認定他就是自己的真命天子。

超蓮與大陸女星宋軼同住一個帳篷，睡前談起少女心事，超蓮對竇驍讚不絕口，她透露跟對方拍拖兩年，他是一個乾淨的人，「我覺得他是很棒的，就是真的沒有遇過這麼專一，然後這麼好，而且他現在越來越好，因為現在我們互相習慣了對方，然後我會為了他改變一些，他也會為了我改變，我覺得這樣是最好的。」宋軼讚嘆「遇到對的人，真的是不一樣」，超蓮甜蜜地說：「我跟他頭兩個禮拜，我就知道是他了。」

當中她也提起過兩人相識經過，超蓮直言當時在台灣出席一個活動，竇驍主動搭訕：「我們見過，在一個活動上面。」但她對此毫無印象，之後跟朋友上洗手間時，還跟朋友嘲笑竇驍追女招數太Low，純粹編故事來認識她，覺得這個男生不可以，但後來竇驍拿出兩人合照作為證據，她才發現原來是自己的問題。

而這對小情侶更被節目嘉賓催婚生子，超蓮顯然想嫁竇驍，不過要他再等等，因為賭王爸爸剛去世，她還在守孝期，暫不能結婚。兩人還爆私底下的暱稱，超蓮曾公開稱男友做「豆豆」，原來私底下叫他「小恐龍」，竇驍就喚她「小酸奶」，認真肉麻。

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