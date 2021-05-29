被譽為ViuTV神劇的《二月廿九》去年宣佈開拍續集，並取名《940920》。雖然《940920》本打算到台灣取景，但起行日子因香港疫情一改再改，加上現時台灣疫情嚴峻，致全面暫停工作簽證，該劇監制及導演羅嘉駿（Steve）今日終宣佈《940920》因遇上「不可抗力」而決定留港取景。

Steve今日在IG中貼出「不可抗力」解釋圖片，感嘆地表示命運有時候是沒有選擇、也不能反抗，他指在拍《二月廿九》的時候很幸運，因為12月中拍完北海道外景後疫情才開始全球蔓延：「當時我仲好天真咁覺得，SARS咁大件事一年半載都完啦，今次都應該好快完嘅。OK，《940920》繼續出埠，今次拍台灣！」不過決定後，因疫情不受控令外景出發日期一拖再拖：「半年過去，疫情無受控，我地決定推遲拍攝期。再過半年，台灣開始每日幾百宗確診，全面暫停工作簽證。」

Steve指拍《940920》遇上不可抗力而要在香港取景：「可能係天災又可能係人禍，總之結論係我哋出唔到埠，無得反抗，no bargain（冇商量餘地）。」陣腳被亂，劇本亦因此要大改，但Steve指今次不會再延期開拍，因為要趕在2月28號播映：「我好相信上天幫我嘅選擇，每次我眼見唔好嘅事，到最後都會證明佢係揀得啱嘅，我諗今次都係。或者喺另一個平行時空無肺炎疫情；《940920》可以喺台灣取景；香港人仍然係香港人……但都係個句，唔到你揀，煮到埋嚟就諗吓點食啦。」

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