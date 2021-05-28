瞄準中國市場的Marvel電影近年頻踩地雷，《尚氣與十環傳奇》（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings）和《永恆族》（The Eternals）疑無法如期在中國上映，連大陸央視報道Marvel第四階段時間表時，已刪去《尚氣》和《永恆族》的上映檔期，懷疑是與「政治因素」有關。

Marvel總裁奇雲費治（Kevin Feige）最近卻越描越黑，他日前在訪問中提到60歲英國影后泰達史雲頓（Tilda Swinton），於《奇異博士》（Doctor Strange）飾演的至尊魔法師「古一」，然而他聊到了當年「古一」選角，竟形容「是個錯誤」，引發熱烈討論。雖然此角色在漫畫中原本是個亞洲男性，但考慮到Marvel一直以來都想突破框架，為了不想以陳腔濫調的方式呈現，最終將角色設定改為女性，更選擇起用白人演員，但奇雲費治強調泰達史雲頓表現稱職，並且向她的演出作高度讚賞。

奇雲費治坦言用白人演亞裔角色是個錯誤決定，剛開始是想打破荷李活電影中對於亞裔的刻板印象，不過這樣做反而沒有把種族議題完善處理，而漫畫中「古一」是一位在西藏的男魔法師，曾有指電影想避免他是西藏人的身份，令《奇異博士》能順利於中國上映，而今次奇雲費治突然認「古一」選角錯誤，令人懷疑是否為兩套新片或無緣在中國上映而補鑊，可惜中國網民仍不收貨，對他的言論另有見解，批評奇雲是侮辱了中國及亞洲男性。

奇雲費治實在落足嘴頭，有雜誌近日再公開他先前接受的專訪，勁讚《尚氣》主角劉思慕（Simu Liu）演得出色，劇本亦出色，更是一個連結了北美與中國兩個世界的好故事。至於片中另一爭議，是梁朝偉所演的「文武」，原型疑似是「傅滿洲」，所以才由「滿大人」臨時改名，《尚氣》導演德斯汀丹尼爾克雷頓（Destin Daniel Cretton）表示，「文武」是個較人性及有愛的角色，跟被指涉嫌辱華的「滿大人」並不一樣，未知主席與導演落力拆彈，能否令《尚氣》逃過被大陸封殺的命運。

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