22歲TVB藝員吳偉豪憑《愛‧回家之開心速遞》飾演的「朱凌凌」成功入屋，由於形象健康加上樣子有幾分似吳彥祖，被網民捧為大台新一代男神，可是月初網上流出一段疑似是吳偉豪的不雅影片，令其形象大損， 大台高層樂易玲早前就透露吳偉豪已報警求助並安排他停工。潛水近一個月，吳偉豪在劇中主力拍攝的大學（香港島大學）情節，原來在昨晚已播出最後一集，即是說以後觀眾睇劇送飯，就再見唔到島大一班同學仔。

有指島大主線玩完，一來由於飾演「金城安」的周嘉洛，要拍新劇而暫別劇組，至於吳偉豪亦因捲入不雅片，令演藝事業前景不明朗。今日周家洛在IG post合作並留言說：「五年了，我冇大學嘅學歷，但我有個非一般嘅大學生涯！」而劇中飾演阿壯的焦浩軒，昨日亦在IG就post了多張同島大同學仔的合照說：「再見，多年嘅大學生活，大家終於成長畢業。」合照中，吳偉豪亦有現身，其中更有林凱恩及蘇韻姿搭住他膊頭影的合照，只見吳偉豪跪在中間露出微笑，而站在後面的Candy（葉蒨文飾）則做出一個喊喊樣，估計這張合照是最近影的新相，估計是吳偉豪捲入不雅片風波後影的。另外，短片中，眾人亦一齊唱陳奕迅的《K歌之王》，並露出依依不捨的樣子。

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