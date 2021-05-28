科技越發達，人類便顯得越來越渺小。面對發展有如光速的人工智能，人類會否退化甚至被取代？Netflix動畫《愛．死．機械人》（Love, Death & Robots）前年推出第一季，18部短片讓觀眾遊走奇幻世界。第二季早前上架合共八集，由名導大衞芬查（David Fincher）、Tom Miller等聯手打造，延續第一季對人性及科技的探討，衝擊道德底線。

撰文：宣柏健

美國動畫《愛．死．機械人》第二季（Love, Death & Robots II）

類型：科幻、驚悚

美國動畫《愛．死．機械人》系列有如短片版的《黑鏡》（Black Mirror），每集長度由七分鐘到十八分鐘不等，各集故事風格截然不同各自成章，但都貫穿暗黑主題，刻劃科技為人類帶來的挑戰，以及對人性的徹底破壞。上一季一上架便播出18集，據報今季Netflix為免觀眾等得太久，因此決定先將八集內容當成第二季，而第三季將在明年登場。正因各集並沒關連，上一季上架時，Netflix也曾以隨機洗牌方式排列集數次序提升玩味，不過今季似乎沒有這安排。

黑色幽默

今季八集的視覺和敍事風格各異，打頭陣的《自動客服》（Automated Customer Service） 幽默抵死，以我們非常熟悉的吸塵機械人為題材。當我們大安旨意讓機械人清潔家居時，有沒有想過終有一天機械人會反客為主，甚至鵲巢鳩佔？當你苦無對策之際，人工智能運作的客戶服務熱線卻是形同虛設。生活化的觸覺加上癲喪劇情，絕對能引發大家共鳴，對行走各大商場的吸塵機械人刮目相看。

和《自動客服》一樣充滿黑色幽默的，還有顛覆大眾對聖誕老人想像的《聖誕滿屋》（All Through the House）。如果聖誕老人不再是我們心目中的慈祥白鬍鬚伯伯，他又可以是怎樣的存在？這部短片中的聖誕老人嚇壞細路，全因他不會對每個小朋友大派禮物，只有乖的小朋友才能得到他的祝福。小朋友看完這部短片，應該會對聖誕留下恐怖陰影，餘生不會再期待聖誕老人。

反映蒼涼

雖說短片以動畫為主，但部份短片其實是遊走於真人演出與動畫之間，《溺斃的巨人》（The Drowned Giant）以海邊發現裸體巨人開始，反思人類生命本源。作品散發濃烈詩意，當中的淡淡哀愁也留下餘韻。片中人物呈現出的真實感，更是令人無法分辨是真人還是動畫，感覺就像是真人與動畫角色同框演出。今季其他短片如《冰》（Ice）中的兄弟情、《長生與新生》（Pop Squad）和《沙漠中的史諾》（Snow in the Desert）中的永生人、《高草》（The Tall Grass）中的都市傳說，以及有如科幻巨製的《救生艙》（Life Hutch）等，大多指向人類的孤寂與蒼涼，也可解讀成當今的警世預言。