台灣疫情近日繼續升溫，每日確診數字達數百人，繼金曲獎延期舉行，以台灣電影競賽的「台北電影獎」，今日宣佈因疫情關係將延至9月才舉行。據台灣《蘋果新聞網》報道，因台灣疫情嚴竣，原定於6月24日至7月10日舉行的「第23屆台北電影節」，今日宣佈因疫情延期至9月23日才舉行。

台北電影節大會在社交網站表示︰「考量台灣疫情發展，在以觀眾和影人健康安全為優先前提，以及所需場地可行之檔期後，影展放映將延後至9月23日至10月7日。」而以往頒獎禮通常會在映期最後一日在中山堂舉行，但由於中山堂在該日子已無檔期，因此大會會另尋場地後再公告舉辦日期。此外，國際新導演競賽部份，將於9月28日公佈得獎名單。

今屆台北電影獎，早前已公佈入圍名單，當中曾在香港上映的《無聲》、《消失的情人節》，以及《當男人戀愛時》、《緝魂》和《同學麥娜絲》獲提名最佳劇情長片。至於競爭較激烈的影帝獎項，有瘦身12公斤演繹患末期癌症檢察官的《緝魂》張震，與收4億台幣票房演痴情漢的《當男人戀愛時》的邱澤之爭。而影后方面，去年已在金馬獎爭影后的《怪胎》謝欣穎、《消失的情人節》李霈瑜，以及《當男人戀愛時》的許瑋甯之爭。

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