《莫測高深一女生》每個單元的題材其實都好hardcore，第二季第一集《懷孕》劈頭就講男人大肚，又陽萎又嘔血，為的就是教訓他到處留種又不認賬。娜諾化身「道德判官」，男女角色換轉，讓賤男體會到切膚之痛。結局他重遇大肚舊愛，對方卻化恨為愛，都寫得好，自然地帶出強烈的訊息。

劇集每個單元都貼近時下潮流：迎新營欺凌、富二代脫罪、網紅靠呃like食飯，泰國文化亦與香港相近，較美國校園劇貼身。不過此劇亦有缺點，就是過份濫用暴力血腥場面，以致掩蓋了訊息本身。例如講富二代脫罪的《米妮與四具屍體》一集，前半段開得非常好，有錢女靠父幹擺脫法律制裁，但就招來網民狂攻。不過去到後半段故事開始失控，講米妮見鬼，娜諾又以斬腳爆頭方式私了米妮，有為搶眼球而去得太盡之感。同樣情況在講迎新營欺凌的《制度》亦有發生，打人便打人，何必要去到打甩眼珠的程度呢？血腥場面集集都有，下下爆血，再加上偶洒鹽花，都是不必要，善用還是濫用，其實只是一線之差。

「拳頭與枕頭」是吸引觀眾永恆不變之道理，觀乎現時香港Netflix的排行榜，動作片與情色戲永遠在十大之內，《莫測高深一女生》兩者兼有，食正香港人口味，受歡迎都是合理。在現今大數據年代，可以預計Netflix會根據觀眾口味越拍越多，但這對影視藝術發展又是否健康？就另作別話。

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