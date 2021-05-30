由李駿碩編導，吳鎮宇、李麗珍、謝君豪主演的新戲《濁水漂流》將於下月3日（周四）上映，電影改編自2012年深水埗通州街的清場行動中的真人真事，描述一班在天橋下聚居的露宿者面對社會忽視及政府無情的苦況。

飾演剛出獄有毒癮露宿者「輝哥」的吳鎮宇受訪時笑指，最開心每日開工都不用化妝：「正呀！唔使化妝，本來我諗住唔洗頭，但又好痕，頂唔順去洗頭，但冇咗嗰個feel囉！」

貼地演繹

鎮宇在戲中先後爆粗講「香港把X」、「政府做X錯嘢就要道歉呀！」、「老同（道友）係咪好X好恰先？」等對白，他笑謂：「我拍過嘅電影都冇乜講粗口，我做親都係上等人，就算我演『𡃁坤』（《古惑仔》系列角色）都冇講粗口，𡃁坤只不過話畀你聽出嚟行要講信用。」談到《濁》片已被評為III級，會否擔心影響票房？鎮宇認為在戲中講粗口是無可厚非，是比較貼地的演繹。

提到鎮宇的對白，被喻為港人心聲，他說：「首先我冇政治立場，但我都覺得氣氛越嚟越唔好，同埋啲樓我唔知起嚟做乜囉！唉，真係唔明！講我嘅角色，好似突然被遺棄，又冇親人，咁咪瞓街囉，喺執法過程明明係錯，你肯賠錢，但冇講聲對唔住，佢條氣咪唔順；佢犯法佢坐監，但佢哋做錯嘢又唔認，我從呢個人嘅角度出發，講咗句『香港把X』，對於佢嚟講，佢所有嘢都係用體力去做，你諗吓香港點嚟？係咪大學生嘅建設？嗰啲官讀過咩大學咩大學嘅，就係可以成為好嘅香港？冇呢啲人去起樓，你攞100億出嚟，咁點起呀？唉，呢啲人真係好慘！」

對白引起反思

拍攝前有沒有親到深水埗實地考察？鎮宇說：「基本上我係深水埗人，因為有幾年喺呢區打暑期工，我跟爸爸做點心，所以每條街賣緊乜、有咩美食，我都知道晒。有日我收工自己行一行，已經變咗鳥語花香嘅高級地方，有名校，如果你企喺中間，右邊係籠屋，左邊就係賣幾萬蚊一呎嘅地方，好似兩個世界。」

鎮宇指街坊街里的感覺最令他留下深刻印象，他在片中說過「深水埗係窮人住嘅地方」、「對面啲豪宅起完，梗係要趕我哋走」，難怪鎮宇不禁反問：「如果冇咗深水埗，香港會點呢？冇晒啲cheap人，全部都係中環、銅鑼灣靚人。」這的確是令人反思的問題。

為低下層發聲

談及鎮宇所演繹「輝哥」一直堅持自己的信念，這跟鎮宇本人會否相似？他笑指現時已經沒有這個想法，「因為有啲堅持，我唔知點講，堅持未必係好事，因為你堅持嗰樣嘢係咪百分之百係一件絕對啱嘅事，係冇人會知道。但係呢個角色嘅堅持，都賠咗錢，但都冇一聲道歉，呢樣嘢嘅對錯已經存在。」

鎮宇提到有句對白「老同係咪好X好恰先？」十分精警，續說：「我哋被你標籤為『老同』，係咪好好恰先？就唔使理我哋先？第二句先係我最想講，就係『我哋呢啲瞓街係咪好好恰先？攞綜援係咪一定要跪喺地先？係咪因為你哋施捨綜援畀我哋，我哋就係咁樣先？』呢句就係我最想幫佢哋發聲，有頭髮邊個想做癩痢呢？」

拍片撞正社運

電影拍攝期間，正值2019年香港發生社運，導演李駿碩曾經透露每天開工都會上網留意這場「戰役」，問到鎮宇當時是否拍得好急趕？他說：「我好想佢拍到突然有好多衝鋒車經過，咁樣好有型！係一個歷史嘅紀念，但係冇遇到。我哋喺天橋底拍，都冇乜影響到我哋，只不過化妝師同服裝返屋企就比較論盡啲，因為要解釋點解有咁多鉸剪、噴髮膠，難搞啲。同埋有時聚結地點，無論群聚同警方嘅火氣都好大，我哋就繞去第二度，不過拍攝都順利，因為成班演員因為呢個題材，大家都有個社會良心同責任，想去做得好啲，想觀眾感受多啲。」

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