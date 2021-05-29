日本女星深田恭子是藝能界黃金剩女之一，上周三事務所突然宣佈她患上適應障礙症而暫別幕前，由於她在臨開鏡前10日辭演了原定主演的7月份富士電視台新劇《力推的王子大人》，劇組惟有急急變陣，昨日決定起用34歲女星比嘉愛未頂上。

全力以赴培訓型男

比嘉入行18年，曾夥拍山下智久、新垣結衣合演大熱劇《Code Blue》系列，亦為林志玲丈夫AKIRA主演的2014年版本《GTO》任女主角。今次她臨陣執二攤，相信有一定壓力，她在Ig表示會全力以赴，坦言「千變萬化」的人生十分有趣，會開心接受挑戰，獲大批網民及圈中人支持。比嘉代替38歲的深田恭子，在新劇《力推的王子大人》中飾演開發商女社長日高泉美，男主角是27歲模特兒渡邊圭祐，故事講述日高泉美如何把他培育成為理想型男，是一齣浪漫喜劇。

深田恭子疑受情傷忽然暴瘦，加上入行23年幾乎沒有好好休息，最近出席活動時已令fans擔心。事實上，深田恭子情路崎嶇，與富商杉本宏之前年起爆出戀情，一直被指嫁入豪門在望，可惜男方是大滾友，在兩人交往期間，杉本未辦妥和韓國前妻的離婚手續，又拍到他還有一名情婦，在六本木金屋藏嬌。去年傳出他與深田恭子簽下婚前協議，即使分手也無法分得男方家產，可惜疫情下，杉本疑似改變主意，令深田恭子嫁人心願一拖再拖，更傳出已經掟煲。有身邊人爆料，指深田恭子每次拍拖也十分投入，當年與龜梨和也感情不順，也會半夜致電好友訴苦，後來她理解龜梨有偶像包袱，實在難有結婚一天才決定分手。

電影拍檔貼相打氣

據Horipro事務所發出的聲明，深田恭子從去年春天起身體狀況持續崩壞，本月被醫生診斷為適應障礙症，現階段以治療為先，所有工作均要暫停。有消息指，深田恭子早前拍罷電影版《雷朋的女兒》後，曾經休克暈倒，被送往醫院吊鹽水，而該片仍照原定計劃10月在日本上映。《雷朋的女兒》官方Ig昨日貼出台前幕後的大合照，向深田恭子打氣。深田恭子患上的適應障礙是其中一種精神病，患者會情緒不穩、焦慮、失眠及抑鬱等，日劇《全裸監督》主角山田孝之在10多年前亦曾患上。