踏入六月，陸續有不少有趣的聯乘登場及開賣！

adidas x Marimekko 限定系列

今年70周年紀念的北歐印花王 Marimekko，連串慶祝活動多多。日前就宣佈首次和運動品牌巨頭adidas合作，推出adidas x Marimekko 限定系列。聯乘的精粹當然是將Marimekko向來大膽獨特、傳遞歡欣的印花圖案，結合adidas創新和機能性突破的運動服裝，將實用性高在趣味層面上提升。Marimekko總裁Tiina Alahuhta-Kasko。表示，「我們希望adidas x Marimekko系列能以其積極正面、對周遭好奇及自強的精神激勵世界各地的人。」紅波點做成的圈圈圖案Tee、粉紅及紅色的運動褲，在運動中傳遞快樂正能量。

推出日期： 6 月 15 日

NETFLI X BEAMS系列

NETFLIX在過去一年陪伴了大家不少居家時光，早前NETFLIX宣佈推出第一個服裝系列，揀了日本品牌BEAMS合作，以舒適家居服及小物為主，明顯作為試水溫之作。今次的NETFLI X BEAMS系列，服飾主打長袖衛衣、短褲、CAP帽等，簡單直接黑底紅字印上NETFLIX的logo，短袖TEE多了點小趣味，在背後印上「DIRECTOR」、「WATCHER」、「CREWR」的職位，完全為粉絲而設；其它小物還有專為「煲劇」用的，例如：頸枕、零食飲品架等，定價都十分親民正路，現時在BEAMS預售中。

推出日期： 官網預購中（預期八月推出）

Sacai x Tomo Koizumi

人氣王 sacai 設計師阿部千登勢（Chitose Abe）為Jean Paul Gaultier主理的首個高訂系列即將登場。品牌近日又宣佈和上位的日本設計師 Tomo Koizumi合作推出聯乘系列，將於今個星期、六月四日在Sacai 官網發售。作為LVMH Prize 2020得主 的Tomo Koizumi，辨識度高的招牌作漸變ruffles太美麗 ，得到Marc Jacbos為他在紐約開騷、Emilio Pucc搵他合作出小聯乘，今次又得到Sacai青睞出 capsule collection ，系列主打出配飾系列，以日本柯根紗製成漸變ruffles tote、腰包及腳套等，將他的精華和Sacai的機能軍風、mix fabrics喜好結合，價位方面，腰包約會三千幾，而tote則上萬元。

推出日期： 6月 4日

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