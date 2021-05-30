近年TVB的老中青藝人不斷流失，連前輩汪阿姐都出聲叫大台監製不要用來用去都是那幾個藝人。90後的YouTuber肥蛙近日上載一段訪談影片，她找來一位自稱現職大台的女藝人，以匿名身份談大台的不公平合約及被雪藏等情況，更指出坊間流傳的藝人飯局價和潛規則。而這位匿名藝人，在匿名情況下才敢說出自己喜歡友台的姜濤及MIRROR，更大大聲想講︰「香港加油」。

肥蛙今次訪問了一位自稱現職大台的女藝人，對方以匿名身份大談大台苛刻制度。訪問一開始，匿名女藝人表示自己18歲時參加藝員訓練班入行，讀訓練班時每月只有1,000元車馬費，畢業後通常會簽3年約，每月只有5,000元底薪，一年要做30個show，即是平均每個月要做2至3個show，超出show額才以500元一個show計錢。至於合約方面，該名女藝人表示︰「普通藝員合約，唔可以去其他電視台，如果係經理人合約，所有嘢都要通過經理人。」

藝人飯局有價

肥蛙問到坊間流傳男、女明星出席飯局是有價？匿名女藝人坦言有這類飯局，她說︰「啲價開到好誇張，可能係100至200萬，除非有其他事情要做，小飯局可能係幾十萬一餐飯。搵開人去飯局嘅人，佢哋有個list，邊個女明星幾多錢。」她還指有不少藝人為爭取更多演出機會，會討好監製或高層，她說︰「呢行大把呢啲人，通常過時過節一定會送禮，高層同監製房都放滿果籃、月餅等乜都有，好誇張。」她更指一些女藝人藉食飯、休息時，向高層或監製獻媚，甚至「挨身挨勢」。

談到藝人的地位，匿名女藝人指演員在劇組中地位是最低，不及化妝師、服裝師和髮型師，甚至有人見高拜見低踩，在公司內嘗盡人情冷暖。而外界經常提及藝人被雪藏，問匿名女藝人通常因甚麼原因被公司雪藏？她說︰「刑事上嘅行為、亂搞男女關係，又或者呢個時代觸碰到任何政治關係，都要雪一雪。」她更指如被雪藏一年，全年都沒有派工作做，但解封後要償還那一年的工作，即使冇錢都要做，肥蛙指這份合約非常不公平，可是做藝人也沒有辦法，匿名女藝人更謂︰「難聽啲講句，佢話啱就啱，錯就錯。」

嘆少演出機會

談到做藝人有壓力，匿名女藝人坦言是有，指有時拍完一部劇後沒其他工作，懷疑是否自己做得差，感慨總是沒機會︰「經常見到好多劇集嘅主角都係外面嘅人，有個好好嘅角色；好似選完港姐，又有個好好嘅角色。我哋行行企企咁多年，一個小小機會都難遇到，成日都驚講錯、做錯而有壓力。」她更坦言藝人的工作時間長，曾試過三日三夜沒有睡要開工。肥蛙問她為何做藝人月薪少、工時長、地位又低，為何仍做這份工？她說︰「如果唔鍾意做，一早就走咗，無可能捱得到，留到5年以上，都係一定好鍾意演戲。」即使遇到要演一些不太好的角色，如奸角、第三者之類都不敢推工作，因為會被副導演向藝員部投訴，故此甚麼角色都要做。

姜濤fans

談到現時有多間電視台有競爭，匿名女藝人坦言是好事︰「有多幾個電視台有良性競爭，而家公司啲製作好似想打贏對台嘅感覺，多元化嘅節目，唔再係畀師奶睇嘅感覺，留意年輕人市場。」如果被友台挖角，她坦言一定會走。最後問她有沒有不能在電視台講，但以匿名身份最想說甚麼？她坦言大台的節目題材未夠創新，她還說︰「想支持下MIRROR，（表白呀！）我鍾意姜濤、Edan（呂爵安），唔能夠公開睇同讚揚佢哋，仲有就係香港加油。」

其實90後的肥蛙（Mandies Kwok）於2012年開始畫青蛙公仔「肥蛙」，並設計和推出自家製作的產品，之後轉戰做YouTuber開設個人頻道，拍攝生活點滴，連妹妹Candies（蛙妹）都步其後塵。肥蛙的頻道現時已有30萬訂戶，她亦曾被封為香港十大YouTube靚女的第五名，可見她甚有叫座力。

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