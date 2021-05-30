ViuTV格仔導演Mike（劉諾衡）「自肥」成功，自《ERROR自肥企画》播出後，曝光率拍得住ERROR，甚至有人為他開fans club，自稱「格仔餅」。今日Mike穿起一件香港製造的鳳凰不死鳥Tee，出席攝影座談會介紹拍攝器材及分享經驗，他以《美女郊遊遊》及《大海男兒》兩套作品做例子，前者為追求畫面質素，抬大機上山，後者因為要下海，選擇了較輕巧的攝影機。

之後Mike分享兩節目的拍攝經驗，形容《大海男兒》過程更辛苦，但手法在香港是前所未見，但平時自信滿滿的Mike忠告，切勿挑戰大自然：「唔好挑戰大自然，拍咗兩日就知瀨嘢，拍攝係掌握喺天氣手中。」他說拍《大海男兒》時，會因海風、海浪等因素影響，甚至有機會上不到岸而使節目難產。

Mike又說拍攝旅遊節目，核心價值在於：「想話畀香港人知，香港有好多靚地方，亦都想話畀人知，難做都要盡力做，因為拍《大海男兒》真係好難。」座談會原意是介紹拍攝器材，不過Mike自稱有少少離題，分享了他拍真人騷的要旨：「真人騷要花好多時間長roll部機，去捕捉一啲度唔到嘅嘢。劇集係跟劇本，但我哋係度啲情景畀主持，但過程中發生咩事，我哋只可以大概估，但唔會完全諗到會發生咩。好多人會話，阿Mike拍嘢成日長roll唔知做咩，其實唔係，長roll係真人騷特色。」

座談會短短半小時結束，原本有發問環節，不過無人發問，Mike有點尷尬並兜底說：「證明我演講非常出色，大家都冇疑問。」最後邀請聽眾自拍，當中大部份是女聽眾，甚至有人舉「我係格仔餅」應援物。

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