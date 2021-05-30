賭王何鴻燊去年5月26日離世，享年98歲，家人為他在去年7月10日舉行喪禮，賭王的靈柩奉移至薄扶林東華義莊暫存。其後風水大師蔡伯勵後人為賭王擇定吉日，今日就將靈柩奉移至摩星嶺昭遠墳場安葬，今日何家上下都有出席落葬式，送別賭王。
三房兒子何猷啟今日有跟兄弟先到義莊接靈柩出發，猷啟去年7月被爆偷食21歲「拜金女」Alice，隨即爆出與正印大陸老婆齊嬌已離婚，結束兩年婚姻。齊嬌去年7月底便帶着2歲多的長女何煦齡（Tittania）及1歲多的幼女何煦鑫（Tylia）離開傷心地，返回上海娘家居住。單親媽咪齊嬌生活低調，也沒有常玩社交網。不過今日賭王入土為安，她則罕有地更新了IG，九格圖中貼了賭王照片，圍繞的八格則貼出長明燈。齊嬌還留言：「齊嬌攜女何煦齡、何煦鑫，為尊敬的爺爺點上長明燈。」根據傳說，長明燈是為了給亡人照亮道路。齊嬌雖然已離開何家，她還用賭王兩名孫女的名義為爺爺點長明燈，但此舉還是非常有心。
齊嬌回復自由身後，在上海有娘家照顧，生活比較輕鬆，有指她也有出席上海友人的社交活動，但就未有貼相，齊嬌去年獨自帶着兩女返上海，適逢當時疫情不定，她要力帶兩女下機去隔離酒店，不過已捱過辛苦日子，長女Tittania又安排入讀了上海的學校，去年還貼出替長女買書包的相片，她留言為自己及囡囡打氣，叫囡囡「努力學習天天向上」。
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