台灣藝人柯震東連日來都玩直播，繼前日他在直播中自爆曾想過娶蕭亞軒及最愛前女友是李毓芬後，掀起網民關注，蕭亞軒一度回應指︰「他的個性就是這麼直白，但現在年輕人真的玩很大。」而身在大陸的李毓芬在微博晒出一張比基尼照，只表示︰「會衝浪的女生也太帥了吧！」事後柯震東在其IG道歉謂︰「我真的為我的衝動影響別人感到非常非常抱歉。」更表示不會再開直播。

不過他昨日仍有加入宋芸樺的直播，還自嘲是走下坡的藝人。而今日他在IG限時動態發起投票「我想睡覺！不會你們真的想要看全黑直播吧！」怎料投票結果竟然有89%「想看」，他也直呼︰「你們好奇特。」直播片段1個多鐘都是全黑畫面，在直播他睡覺，其間聽到他的呼吸聲，直播時最高紀錄有2萬人收看，至今觀看紀錄有6.4萬。

直播片段到1小時53分左右，柯震東便醒來，他一臉睡眼惺忪，還捽眼捽鼻指自己有點水腫和很累，當他看清楚當時竟然有1.3萬人在觀看，連他自己都不敢相信，還說︰「大家很無奈，睡覺也蠻多人看，天呀！」之後還問大家他睡着時有沒有聲音，有網民指聽到他有點聲音，他很疑惑說︰「那不是我吧！」

片段中他自爆剛才睡着時發了一個夢，他說︰「我在做夢很可怕的，夢中我有一個外國女朋友，我們一齊在浴室洗澡，她跟我說她懷孕了，並決定生下來。」此時他做了一個碌大眼的表情，他還表示因此被嚇醒。網民問他有沒有發春夢，他指︰「只有惡夢的部份。」後來當他知道自己直播睡覺竟然成了新聞，他還說︰「不會吧睡覺也有新聞，瘋了吧！」

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