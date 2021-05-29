居港14年的印度裔導演Sri Kishore，夥拍在香港土生土長的印度裔男主角成家宏（Karan Cholia），合作新戲《我的印度男友》，戲中成家宏與港女陳欣妍演出跨族裔的愛情故事。導演以Bollywood模式拍攝，加插大量歌舞，用輕鬆幽默方法帶出兩個國籍的人相愛難處。

日前，70年代的喬寶寶、80年代導演Sri Kishore和90年代的成家宏為《我》片接受訪問，對於跨族裔結婚的看法，導演Sri Kishore最能表現到他接受兩個來自不同成長背景、文化和習俗的人走在一起。Sri Kishore太太是他任教Bollywood舞的學生，二人結婚6年感情穩定，大家能互相諒解：「我哋由認識到結婚，夾埋認識咗14年，我哋相處間冇問題，主要用英文溝通，有時學吓佢講廣東話，我哋有唔同文化、習慣，但互相尊重，好多節日我都會陪佢去廟宇，好似新年好多習俗我都有參與，都會花時間去了解，我哋發展都好順利。」

全部女人都一樣

喬寶寶則謂在他的年代是盲婚啞嫁，由父母安排，跟太太的婚姻是從相片開始：「我結婚時都冇見過老婆，都係睇幅相，但冇諗過印度喺80年代沙龍技術咁進步。父母會覺得我哋離鄉別井，要搵返自己人，而家呢種古板思想改變咗，父母覺得仔女鍾意就好，唔再在意膚色，認受性高咗，唔會有歧視眼光。」成家宏家族很多代也扎根在港，他現時在城巿大學讀書，家人也十分開明：「屋企人話愛一個人係你嘅事，你自己處理，夾就得，乜種族都得，我之前都有試過同香港女仔拍拖。」

成家宏指無論哪一代的人看香港女性都沒太大分別，其實天下間的女士也一樣：「當佢哋嬲就唔想同你講嘢，香港女仔就超demanding，如果我有鬚佢會要我剃鬚，我覺得唔靚仔唔想剃，但佢哋就覺得剃咗靚仔啲，操控性會大啲。」Sri Kishore和喬寶寶紛紛點頭和應，結論是所有女性都特別愛操控，但喬寶寶指印度女性性格會較溫和如綿羊：「香港女仔係吸引嘅，又靚又白淨，衣着打扮好，夠潮，個別人就現實啲。」成家宏則覺得如果女友像陳欣妍，感覺上有如鄰家女孩般親切最吸引。

講印度話騷脷功

三人認為印度男士比香港的男士較刻苦耐勞，成家宏認同印度男是較勤力：「性格上我哋勤力過香港男仔，香港男仔顧住賺錢，唔享受生活，我哋顧工作亦着重生活，而且會浪漫一點。」他飾演的角色，為了向心儀的陳欣妍送上定情腳鏈搏命追巴士送禮物，他表示現實中印度男仔也會一樣浪漫。喬寶寶在場示範講印度語，更鬼馬地在發音時，刻意將舌頭有如摩打般拍打，笑言太太也讚賞：「印度人條脷比較其他港童勁少少，老婆讚我好嘢，啲印度話進步神速，尤其係結咗婚之後。」成家宏在旁偷笑後和應：「你頭先問我哋印度男仔叻過香港男仔就係呢樣。」

越來越多印度電影在香港上映，如《一百萬零一夜》、《作死不離3兄弟》、《來自星星的PK》都在香港大賣，而且引起話題。Sri Kishore很有信心《我的印度男友》受香港觀眾歡迎，戲內其中一場大型歌舞戲於周日在中環拍攝，當日認真得一早到場霸位，他說：「我教跳舞好多學生好奇印度歌同埋啲服飾，所以我都想拍套Bollywood式電影，而且香港人接受到多國文化，我都有其他電影藍本，可能將來拍一套《我的印度女友》。」

場地提供：Curry Leaf

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