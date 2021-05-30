賭王何鴻燊於去年5月26日離世，7月10日舉行喪禮，喪禮後並無即時下葬，靈柩先暫存於香港殯儀館，7天後再奉移至薄扶林東華義莊暫存，待擇好吉日後再下葬於摩星嶺昭遠墳場。安葬一切事宜皆非常講究，據知是由風水大師蔡伯勵女兒蔡興華負責擇吉日，配上生辰八字及天時地利人和，靈柩今早11時後才由仵工於義莊奉移至靈車。

據知賭王的壽棺是由楠木所造，價值約800萬港元，比一般棺木重很多，現場所見負責抬棺的就有8名仵工，前後還有多名仵工協助，由義莊閘門到靈車停泊處，需經過一條大約200米小路，當中還有些石級，兩旁有鐵皮屋民居，一般步行需時約2分鐘，但要抬着重達數百磅的靈柩，就花了10分鐘時間，仵工中途也有停下來休息，其間經過一些轉角位更是小心翼翼，賭王4名兒子則緊隨在後。

東華義莊建於1875年，已有140多年歷史，最初設於西環士美菲路，當時廣東各縣市有不少人來港打工，若不幸身故，為免屍體腐爛發臭，於是先行入殮再移至義莊，待後人來港領走，義莊其實就是停棺之地，當年因使用率高，予人陰森感覺，直至1899年，義莊才遷往大口環現址。賭王並非第一個暫存靈柩到此的本地富豪，2005年麗新集團創辦人林百欣大殮儀式後，家人便將靈柩送往義莊暫存，當年泰國白龍王指林伯位於汕頭佔地六千呎的墓地風水有問題，林家要聘用堪輿家再去勘察墳地，擇吉日後才送返汕頭安葬。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）