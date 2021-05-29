樂隊SM因近來歌曲未能反映社會現實，得不到共鳴而被稱為「搖滾叛徒」，事實上香港仍有不少樂隊於滿佈社會運動及疫情的這兩年中，跟港人一同面對窘境，用歌詞透視現實，用歌聲撫平港人的傷口。

Rubberband回應時代

多年來取態清晰明確，前年樂隊將舊歌《天光了》填上新詞為港人打氣，去年他們更創作了多首回應時代的歌曲，包括指亂世中可先做好自己崗位的《每道微小》，以催淚彈為靈感講有害物質的《百毒不侵》以及講共度時艱的《漫長》等。

C AllStar新歌應景

雖經常上無綫節目，但今年推出新歌《留下來的人》呼應港人處境，歌詞講到朋友要移民，或面對別離，MV中有婦孺攜手拿鮮花和蠟燭去悼念，組合成員戴着豬嘴於廢墟中救人，歌詞中「拼了命成就幸福」、「差不多三百日了，沉澱過又懷念」，明嘅就明。

Dear Jane勉勵港人

一向以唱情歌為主，但四位成員皆在前年社運中表態，去年推出歌曲《銀河修理員》勉勵香港人，歌詞中有：「誰能望穿我這種堅壯非堅壯」、「祝你在亂流下平安」、「狂雨暴雪一起對抗，任歲月再壞不致心慌」，之後的《給防護罩一吻》則圍繞疫情下的香港。

KOLOR共同進退

於社會運動中主音Sammy表態後，早前樂隊在麥花臣場館開騷，大螢幕上出現連儂牆和許多關於抗爭的畫面，他又叮囑大家萬事小心。樂隊去年初推出的歌曲《進退》，Sammy指是香港過去一年的寫照，歌詞寄意放棄容易，繼續拼搏反而是最大挑戰。