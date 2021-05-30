日本avex曾捧紅不同年代的樂壇紅人，計有安室奈美惠、TRF、hitomi、Every Little Thing、濱崎步、EXILE、倖田來未、大塚愛、AAA、三代目J Soul Brothers等，近年亦簽下不少演員、模特兒、聲優及運動員等，可惜疫情下錄得42億日圓（約3.08億港元）虧損，公司業績大受衝擊。

avex一姐濱崎步上月誕下第二胎，她急於復出賺奶粉錢，先有精選碟《A BALLADS 2》上架，又推出全新歌曲《23rd Monster》，下月26及27日更開兩場fan club會員限定個唱「ayumi hamasaki MUSIC for LIFE ~return~」，生完後約兩個月立即重返舞台。宣佈年底開亞洲巡唱的步姐，昨晚於IG公開染了金髮及戴上藍色隱形眼鏡之全新造型照，但網民與歌迷的反應卻彈多過讚。

至於公司旗下的avex artist academy多年來培育逾200名新人，為慶祝遷到澀谷區的東京校將在6月1日開幕，身為畢業生的19歲上位嫩模生見愛瑠，昨日偕師兄、AAA成員日高光啟為活動撐場，而總監戶口真吾就表示學校的目標是要發掘出濱崎步和倖田來未的接班人。

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