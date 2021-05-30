近日天氣十分炎熱，不少人趁機外出「同陽光玩遊戲」，圈中靚媽林芊妤（Coffee）也不例外，今日她貼出帶兒子翟德彥（伯伯）到大浪灣沙灘玩的照片，而相中最大焦點，就是伯伯「大解放」——全裸上陣！

Coffee解畫說：「當個仔見到個沙灘想去玩，但係又冇帶泳衣既時候，可以剝佢光豬全程自由活動。」她還笑指兒子的屁股是蜜桃臀，還笑言是「蜜桃臀出沒注意！」Coffee還叫網民不要特寫兒子的屁股：「你哋唔好起勢係咁拉大張相啦，唔好以為我唔知喎！」

相中的伯伯拿着長木棍，在沙灘上試圖寫字，Coffee則一身sports bra襯短褲的打扮，站在近岸邊看守兒子。對於自己赤裸上陣，伯伯真的一臉習以為常。而林欣彤勁like伯伯晒臀，還留言給Coffee表示，伯伯令她聯想到卡通人物「蠟筆小新」。

不受疫情影響照生B

Coffee亦在post中提到自己一向鍾意生女鍾意到出面，但今次卻讓她發現生仔的好處，勝在方便。日前她提過如果明年再未能追多個B，會參考堪輿學家的意見，考慮搬屋。剛好今日勞福局局長羅致光以「生育率低處未算低」為題發表網誌，直指香港於2020年的總生育率（TFR）跌至0.87，是「歷史新低」，對於生育率下降，是受到前年社會事件的影響，而後期亦受疫情影響，推測2021年的生育數字仍會因失業率高峰期及疫情而下跌。問Coffee會否受疫情影響而減低生育意欲，她表示：「都會想生呀！如果生到幾多個我都會想生呀，我自己本身鍾意小朋友吖嘛，我好鍾意小朋友。」

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