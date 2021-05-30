已故一代賭王何鴻燊去年5月26日離世，迄今已歿逾年。去年7月10日何家為賭王舉行喪禮，7日後靈柩奉移至薄扶林東華義莊暫存。當日二房兒子猷龍捧着亡父遺照，陪同賭王靈柩由殯儀館駛往義莊，早已抵埗的賭王另外三名兒子猷啟、猷亨及猷君，再隨哥哥護送父親的棺木進入義莊。當日消息指，要待風水大師蔡伯勵後人擇好吉日後，再將靈柩奉移至摩星嶺昭遠墳場安葬，其間何家自資為義莊增添保安。

今早9時，東華義莊及昭遠墳場外皆見身穿白衣的工作人員等候，義莊外亦有何家保安看守。四房兒子猷亨及猷君約於10時到達義莊，猷亨甫見到記，即戴回口罩，三房兒子猷啟、二房兒子猷龍隨後到達。另邊廂，二房女兒超瓊、超鳳及女兒在10時左右抵達墳場打點，半小時後四太梁安琪去到墳場，超鳳迎接。二房太太藍瓊纓其後坐着輪椅抵達，超儀及丈夫陳子聰、三太陳婉珍、超雲、超蓮、猷龍妻女等陸續到達。

10時30分，賭王靈柩在過百保安護送下，由10名仵工抬出義莊，途經約200米山路，猷龍、猷啟、猷亨及猷君緊隨，並由猷龍捧着賭王遺照，目送靈柩運上靈車，猷龍捧着遺照坐在前排，三位弟弟則坐後排。由於保安有近50人，要分別坐兩部靈車前住墳場，其間有警員維持交通。靈車在10時45分抵達墳場，安葬儀式在細雨下進行。

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