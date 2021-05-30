前女子組合2R的黃婉佩（Race）於今年3月宣佈為新加坡富商老公David Loh誕下兒子Dayton，連同長女Cara，湊成一個「好」字。雖然Race忙於照顧初生兒，但亦不忘為女兒慶祝4歲生日，今日她在社交平台貼圖，透露自己在遵守當地防疫限制下，為女兒舉行一個小型生日會。

相中見到4歲的Cara，穿上迪士尼動畫「小魚仙」的cosplay，還有一個小魚仙公仔的生日蛋糕，另有一個灰姑娘造型的蛋糕，上面有寫上Cara的名字，Cara與其他小朋友搭肩合照，十分開心。另有一張Cara獨自側躺在梳化上扮美人魚的照片，非常可愛。Race也有刻意打扮，她對鏡自拍，看上去不像一個已經38歲的兩子之母；而相中亦未見Dayton出鏡。

安排女兒幫手準備

Race以英語表示，今次是女兒在鎖區下第二次過生日，為了讓女兒可以開心過生日，於是Race不單為女兒開P，還親手做生日會的佈置，又親自設計生日會海報等。Race坦言，雖然不是大型的生日會，但Cara樂在其中。Race認為，讓Cara親手準備生日會，比讓她出席一個現成的生日會更特別，另有一番樂趣。Race更與一眾家長級的網民分享指，如果在疫下無法為子女舉行派對，倒不如以一些材料DIY，讓孩子可以參與創作過程。

至於Race的胞姊黃婉君（Rosanne）亦有留言祝福小姨甥女，她同樣以英語留言稱：「Aunty RoRo loves u so much my little mermaid! Happy Sweet 4th Bday!!」至於鄭融亦有在Race的post下留言，送上祝福給Cara。

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