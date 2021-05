前女子組合2R的黃婉佩(Race)於今年3月宣佈為新加坡富商老公David Loh誕下兒子Dayton,連同長女Cara,湊成一個「好」字。雖然Race忙於照顧初生兒,但亦不忘為女兒慶祝4歲生日,今日她在社交平台貼圖,透露自己在遵守當地防疫限制下,為女兒舉行一個小型生日會。

相中見到4歲的Cara,穿上迪士尼動畫「小魚仙」的cosplay,還有一個小魚仙公仔的生日蛋糕,另有一個灰姑娘造型的蛋糕,上面有寫上Cara的名字,Cara與其他小朋友搭肩合照,十分開心。另有一張Cara獨自側躺在梳化上扮美人魚的照片,非常可愛。Race也有刻意打扮,她對鏡自拍,看上去不像一個已經38歲的兩子之母;而相中亦未見Dayton出鏡。

安排女兒幫手準備

Race以英語表示,今次是女兒在鎖區下第二次過生日,為了讓女兒可以開心過生日,於是Race不單為女兒開P,還親手做生日會的佈置,又親自設計生日會海報等。Race坦言,雖然不是大型的生日會,但Cara樂在其中。Race認為,讓Cara親手準備生日會,比讓她出席一個現成的生日會更特別,另有一番樂趣。Race更與一眾家長級的網民分享指,如果在疫下無法為子女舉行派對,倒不如以一些材料DIY,讓孩子可以參與創作過程。

至於Race的胞姊黃婉君(Rosanne)亦有留言祝福小姨甥女,她同樣以英語留言稱:「Aunty RoRo loves u so much my little mermaid! Happy Sweet 4th Bday!!」至於鄭融亦有在Race的post下留言,送上祝福給Cara。

