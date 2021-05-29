組合MIRROR的盧瀚霆（Anson Lo）和ERROR的郭嘉駿（193）近日人氣急升，二人由樂壇踩入影壇，兩人近日合作新片《假冒女團》，電影由ViuTV劇集《地產仔》的徐梓耀執導、Charlie Wong監製。《假》片講述有一間經理人公司利用招冒的女團去做欺詐，Anson就被派入去做臥底，所以他要男扮女裝混入做女團成員，而193就做一名很mean的導演。顧名思義以女團為主線，當中團員有Super Girls的李靜儀（Heidi）、《全民造星III》的參賽者李炘頤（Alina）和陳葦璇、蘇皓兒和電影新人陳紫萱等等，一班青春面孔非常養眼，林敏驄就扮演女團的縮骨老闆。

劇組日前在大埔拍攝一場歌舞演出，由星級排舞師Sunny Wong負責設計舞步，為求效果理想，女團埋位前都不停綵排，在台上載歌載舞，Anson雖站得較後，但他是唯一男生，特別顯眼，站在最前的陳葦璇表現自信，早前排練弄傷頸椎的陳紫萱則戴着頸套保護。劇情講述林敏驄去監場，獲幾個女團成員冧爆，對於下屬不合心水的工作表現，林敏驄大發雷霆掟爆谷發脾氣。

男扮女做臥底

Anson透露不介意在戲中男扮女裝，他表示混入女團做臥底的角色很好玩：「呢個角色係我人生第一次同咁多女仔合作，未試過組女團，同男團都幾似，感覺好似韓國嗰啲女團。我哋都跳開舞，大家排得好開心。」問到Anson可覺大家已當他做「姊妹」？Alina已搶答：「我哋幾個都好男仔頭，應該佢當我哋係兄弟呀！」畢竟這是Anson的處男電影，他賣口乖說：「戲內戲外，大家照顧我多啲，可能我都比較新，大家都照顧我。」蘇皓兒則說：「大家合作愉快，大家互相提點。」

一班青春派開工期間為大家帶來不少熱鬧氣氛，大家對前輩林敏驄都敬重有加，片場都叫他做「大師」。62歲的林敏驄與台前幕後打成一片，他的年齡層頓時被拉低，林敏驄即搞笑說：「邊有呀！我不嬲都咁上下，不嬲都有活力呀。」近日林敏驄在社交網貼出的相片都大玩P圖回春，又自嘲叫「驄B」。林敏驄又不時改對白整蠱對手製造笑料，他睇playback時，坐身邊的導演徐梓耀突爆料：「新人演出時，單方面被欺凌蹂躪。」此話擺明把矛頭指向林敏驄，徐梓耀指林敏驄跟一班新人在片場擦出火花，林敏驄對被取笑「蝦」新人，他搞笑回應：「冇呀，我對啲女就攬住係咁錫，仔都一樣。」

性格直率的193坦言跟林敏驄做對手戲時有壓力：「驄哥係好即興跳脫嘅人，同佢夾戲有啲困難，因為佢好即興，我唔係超即興嘅人，佢好有趣，同佢夾得好開心，演員見佢好開心，佢可以帶動大家relax啲、輕鬆啲，雖然同佢合作有壓力，佢太放鬆，我太繃緊，今套戲同佢得一、兩場對手戲，已體驗到，希望以後再多啲機會同佢合作，咁就不得了。」其實林敏驄跟一班後輩有講有笑，他再說：「我見到花姐就開心。」更笑言下次開戲要同花姐做對手戲。

搣手指忍笑

蘇皓兒指跟林敏驄對手戲時大考執生技巧和忍笑能力，她謂有時要暗暗搣手指忍笑：「大師好多爆肚，同佢拍真係要忍笑，要『咪』住隻手指，怕忍唔到笑接唔到招，怕影響到大家。」如果想忍得到笑，林敏驄抵死說：「啲女跟我返屋企培訓10日，Anson Lo就返屋企等消息。」Anson連消帶打林敏驄及眾女團：「大師私底下話我都好抵錫，你哋（問女團對手）話我唔抵錫咩？」

陳葦璇謂那場跳舞戲令她重拾青春感覺：「好耐冇做可愛動作，成大班女仔一齊做返，令我感覺自己返去18歲咁，而家唔講自己幾歲喇！」Heidi都認同有熱血感覺，她大讚每次來開工，劇組都準備了好多零食，眾女都受不住引誘，Alina擔心：「最尾變咗個波。」負傷開工的陳紫萱則多謝大家關心她的傷勢：「Anson Lo同我眼神交流時，佢第一眼往往望住我個頸圈先。」《假》片當日休息時，工作人員推出蛋糕，大家更為監製Charlie慶祝生日和唱生日歌。

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