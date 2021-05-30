韓國一名人氣YouTuber Sae Byeock於前年公開自己患淋巴癌一事，一直以來都積極抗癌，她曾公開表示自己因化療導致嚴重脫髮，因而毅然剃成光頭，同時亦大方公開光頭寫真紀念抗癌路，獲大批網民及fans為她打氣，讚她勇敢。

男友不離不棄

Sae Byeock抗癌期間，男友都不離不棄，一直陪伴在旁，她亦繼續經營YouTube頻道，如常拍片記錄生活及教網民化妝，不過上月最後更新的影片中，Sae Byeock透露收到醫院的壞消息，令她大感崩潰，似乎已經得知自己時日無多，但她依然樂觀生活，可惜今日仍然爆出她離世的噩耗，終年30歲，令人惋惜。

老闆公開噩耗

據Sae Byeock所屬事務所老闆今日在IG公開的消息表示：「Sae Byeock今早離開我們了，不知道該怎麼表達這悲傷。7年前開始的緣份，我們之間分享了很多東西，包括快樂和悲傷、挑戰和成就、痛苦和幸福，仍清晰記得她那開朗的笑容及聲音、炯炯有神的目光，即使長時間與病魔抗爭，也沒有放棄的勇氣和精神。我們的Sae Byeock，我會努力祈禱，讓你在走的路上不會感到孤獨，會永遠懷念你。」

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