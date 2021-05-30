已故一代賭王何鴻燊今日在家人陪同下，安葬於昭遠墳場，四房家人幾乎盡數出席，包括長房女兒超雄、超賢與老公、二房太太藍瓊纓、女兒超瓊、超鳳與女兒、超蕸、超儀與老公陳子聰、三房太太陳婉珍、女兒超雲、超蓮、四房太太梁安琪、女兒超盈與老公、超欣，賭王四名兒子猷龍、猷啟、猷亨及猷君則由東華義莊一直陪同亡父直至安葬。惟今日未見有孕在身的猷君超模妻子奚夢瑤、超蓮影星男友竇驍及賭王的孫輩。

不少何東家族成員在昭遠墳場長眠，賭王安葬於其父何世光的墓旁，為免靈柩在奉移過程中過於顛簸，墓園特意搭建通道由入口前往墓邊。今早超瓊、超鳳最早抵達墓園打點，在等待途中，見超鳳負責派發流程單張，亦準備了白花及香燭拜祭賭王，二房太太藍瓊纓全程坐輪椅，在隨從及家人照顧下，去到墓旁靜候。

靈柩約於10時45分移至墓園，四位兒子一直緊隨靈柩身後，及後落葬儀式進行，各人待至11時50分陸續坐車離開，離開墓園前都有收取英雄利是，其間猷龍拿出疑是酒精噴霧為家人消毒，之後超鳳再為猷龍消毒。離開時，超鳳回應在場傳媒：「有心，樣樣順利！」而四太則向記者揮手示意，但沒有回應。另外，之前傳超蓮肚凸凸疑有孕，現場所見一身素服的她沒有孕味。

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