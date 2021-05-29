被樂迷指是「搖滾叛徒」的樂隊Supper Moment（SM）前日宣佈開騷，拍片宣傳卻是為近年遭到的批評作辯解，引來劣評；湊巧同日樂隊ToNick宣佈於7月舉行的演唱會加場，同樣發佈宣傳短片，請來ERROR成員阿Dee、試當真的游學修等客串，還以香港製造香港音樂為主題，大受歡迎，獲網民讚：「有種莫名其妙嘅感動，好多真香港人」。

樂隊ToNick的演唱會宣傳短片前晚在網絡推出，不但充滿近期hit爆的網絡紅人，還以「有冇聽開香港音樂？」為主題，內容貼地討好。首先由小薯茄成員阿冰任主持扮做街訪，當東方昇被問到有沒有聽香港音樂的習慣時，他表示音樂不應分地域性，更反教阿冰應該要問「有冇聽大灣區嘅音樂，而唔係香港音樂囉，你咁樣係乜嘢居心？」之後他更在街上大叫有人想分化香港，讓人忍俊不禁。

恆仔感激：互相守望

阿Dee則發揮「Error」本色，被問到是否聽香港音樂時，雖然說有聽但卻指自己聽的是Billie Eilish、「黑粉紅」（BLACKPINK）及BTS；YouTuber蘇豪就叫阿冰聽垃圾桶，因為「香港音樂係垃圾嚟，你都唔會聽垃圾啦，係咪呀？」至於游學修就表示有聽姜濤，卻亂哼《全民造星》主題曲為姜濤主唱的《Mirror》。正於香港拍戲的大馬女神林明禎就壓軸出場，她頭戴黑色cap帽、穿露腰白tee加黑外套的她先以趕時間拒絕受訪，之後遇上ToNick主音趙善恆（恆仔）就互相攞簽名，幽默搞笑。

對於得到一眾紅人力撐，恆仔開心地在Ig中指今次是「有今生，無來世」，留言感激幫忙：「這時候，必需走在一起，也必須一起再走。Here And Now，這裏，此時，我們還有彼此，繼續在這裏互相守望。」ToNick是次演唱會名為《Here And Now》，將在九展舉行，由於反應熱烈昨日更宣佈加開一場，網民大讚短片精采，指「咁多YouTube界巨星」、「有種莫名其妙嘅感動！好多真香港人」及「直頭係好似出元氣彈咁，大大隻字香港製造」！

喻香港黑暗走到光明

網民不禁拿ToNick及SM宣傳片作比較，大彈SM寸嘴態度差，只懂激動爆粗自辯，回應網民各樣指控：「為自己講咁多嘢辯護做乜嘢，你見舔共偽人有辯護過？人哋都知呃唔到人，都費事講」、「背叛搖滾所以好搖滾，咁都講得出，除咗失望仲有乜嘢好講？」2013年因《無盡》爆紅的SM成軍15年，本因路線行熱血被樂迷視為與港人同行，但前年起一直潛水沒為社會運動發聲，加上去年網上音樂會有國語新歌又宣揚大愛和諧，與之前《世界變了樣》及《機械人》等歌唱盡社會不公截然不同，令fans大失所望。相反ToNick主音恆仔一直勇於表態，創作歌曲《一口氣》鼓勵港人一起撐落去、《離散序》抒發對近年離港和離世朋友的感受、《衰喺個掣度》更直言香港制度崩壞，加上ToNick演唱會海報香港味濃烈，除寫住「香港製造」，更有天光天黑兩款的宣傳海報，恆仔解釋想呈現現時香港環境，如何從黑暗走向光明。

SM短片前日曝光後昨日被負評足一日，疑有宣傳人員護航，被網民發現，搞出公關災難，疑似宣傳人員留言：「香港真係好多人血饅頭人肉叉燒包，你快啲移民去印度啦，嗰個用手挖屎，大把你睇」、「唔鍾意咪聽」。越幫越忙，令樂隊形象更差。