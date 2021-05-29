組合ERROR成員郭嘉駿（193）近日除了推出新歌《睡到三點》外，更踩入影壇與ＭIRROR的盧瀚霆（Anson Lo）一同演出新戲《假冒女團》，該片由ViuTV劇集《地產仔》導演徐梓耀執導。《假》片講述一間經理人公司利用招募女團作詐騙，AL要男扮女裝混入女團做卧底，193則飾演一名很mean的導演，而扮演女團成員有蘇皓兒、SuperGirls的李靜儀（Heidi）、同樣參加《全民造星III》而奪得亞軍的陳葦璇及李炘頤（Alina）等，林敏驄則扮演女團的老闆，日前AL便跟一眾女生在大埔拍攝一場歌舞戲，艷福不淺。

呻林敏驄愛即興

193在戲中跟林敏驄有對手戲，一向寸嘴的他坦言有壓力：「驄哥係一個好即興跳脫嘅人，所以同佢夾戲有啲困難，我唔係超即興嘅人。不過佢好有趣，同佢夾得好開心，佢可以帶動大家relax啲、輕鬆啲。雖然同佢合作有壓力，令我太繃緊，不過依然希望以後再多啲機會合作，咁就不得了。」林敏驄前日在社交網貼出與193和AL合照，又自稱「驄B」。

在戲中要男扮女裝的AL則表示：「呢個角色係我人生第一次同咁多女仔合作，感覺好似韓國女團。」可會覺得大家已當他做「姊妹」？當日在場的Alina搶答：「我哋幾男仔頭，應該佢當我哋兄弟呀！」今次是AL處男拍電影，他賣口乖說：「可能我都比較新，大家都照顧我。」

新歌點擊破百萬

至於早前有傳MIRROR接了楊千嬅放棄的紅館跨年檔期於12月開騷，惟MIRROR經理人黃慧君（花姐）前晚在Ig的限時動態留言：「大家小心啲，唔好俾人呃，MIRROR暫未有打算12月開concert。」

此外，雖然193忙於拍戲，但昨日亦不忘在社交網留言，指新歌《睡到三點》由本月18日上架YouTube至昨日，點擊衝破百萬，他留言：「多謝大家，我決定500萬views就死亡行星兩位女主角，絕對未經當事人同意。」留言中他不忘tag了《ERROR自肥企画》一眾幕後團隊，包括「格仔導演」劉諾衡（Mike）及另一導演「Agent L」曹梓沖等，以示感謝及支持。