Tyson的歌在網上很受歡迎,連他自己也說,如果在中學生放學時段,走在老銅或MK,他一定被認出!最近有消息指,他將與姜濤、林家謙和阿Jer演出商台拉闊,雖然他說未能確定和透露更多,但會是走向主流的開始嗎?

「其實我只係想耷低頭做自己音樂,當然更加多人聽到係好事啦,地上地下主流非主流,我從來冇刻意去操作,我由day 1做音樂開始都係純粹過癮。」

Tyson坦言與主流樂壇零交流,「我自己喺間房對住MacBook,現時我出咗接近三十首歌,其實我都未入過錄音室錄歌㗎,全部都係喺睡房製作!」他很多合作的音樂人,甚至從來只在Ig DM溝通。

生於網絡世界,當家作主,Tyson說自己性格越戰越勇,試過在地下音樂會被噓,「我以underdog姿態令到你成為我fans去聽我嘅歌!」最重要是,「一定要型囉,唔型唔做!」

一代新人換舊人,只要少少勇敢,多多堅持,Tyson Yoshi示範了。

撰文:文嘉龍

𠵱家世代好鍾意Slash

姜濤都係Tyson Yoshi粉絲?Tyson笑一笑:「我唔知係咪啦,如果係都多謝支持!」原來因為一首《Something》,「我知道Gareth.T(音樂人)做姜濤首《Master Class》,我聽Gareth.T講,佢(姜)幾欣賞《Something》囉!」Tyson說,自己與主流,從來都是這麼近那麼遠,「對我係好遙不可及嘅一班人!因為我自己喺睡房整音樂,從來都冇諗過會認識到佢哋。」

當今最紅的姜濤和MIRROR,Tyson說:「我女朋友係MIRROR嘅fans,由節目開始已經追開,係《全民造星》fans囉!我女朋友幾鍾意阿Jer!」自己又點睇,他說:「老實講,真係少聽,所以好難做一個客觀判斷。我有聽《Master Class》,因為朋友做,我覺得係正嘅!」

26歲的Tyson有很多身份,地下音樂人,獨立歌手,唱hip hop的、唱R&B的……關於如何界定自己,他說:「我成日話,I am whatever you want me to be,我係一個乜嘢人,冇所謂,你鍾意我嘅音樂就得。如果要介紹我自己,我會話我係一個音樂人囉!𠵱家好鍾意Slash,呢個世代唔使刻意去規限自己身份,你鍾意Slash乜咪Slash乜囉!」Slash世代的斜槓青年,就是這樣!

Tyson認為,香港樂壇最需要有不同聲音,「我覺得要有人不斷去挑戰舊有嘅嘢先有競爭,正常情況底下,我覺得三年應該換一批新人,呢個market先健康!」自己挑戰到未?「我覺得有人聽已經係好開始,至少我網絡上面都有少少聲音啦!」Tyson的一首《Christy》,至今在YouTube已有過八百萬點擊。

網絡崛起的小子,要挑戰巨人,非要迎合主流不可?「我覺得市場唔係要去迎合,而係要去創造㗎!你唔係要去追浪,而係要喺啱嘅位創造自己一面,你已經喺浪尖!我覺得係去創造,而唔係去追。由以前到𠵱家,我都冇理過主流市場preference乜嘢嘅時候,今時今日,都有人聽我嘅歌,所以我呢個諗法係啱喎!」

原來我真係有人識

問Tyson Yoshi,朋友怎樣稱呼他?「叫我Tyson!其實我本身英文名叫Ben,識得耐嘅朋友會叫我阿Ben!」Tyson Yoshi這個名字,其實是他三年前創作第一首歌開始而改的「藝名」。Tyson本名程浚彥,TY是浚彥的英文簡稱,Yoshi是他有一天在家中露台看見對面街的吉野家「Yoshinoya」,靈機一觸而取的。

Tyson在2018年創作第一首歌《To My Queen》,當時也沒有想過會在網上大熱,初衷只想為女朋友寫首歌,「我係頗為唔浪漫嘅人,又要諗買乜,買完,佢唔用,我自己又會𠵱𠵱哦哦,呢啲情況出現咗好多次,好鬼嘥喎,不如做一啲令佢永遠都記得嘅嘢,我就寫咗首歌!」當時仍返緊正職的他,成為時間管理大師,「返緊工戴住耳機喺office寫一個晏晝就寫好,跟住夜晚返屋企錄咗佢,我自己喺YouTube學mixing,跟住整好咗成件事!」

真正覺得自己開始紅的感覺來了,「我諗應該係同光頭幫合作《To My Boss》之後,晏晝一兩點中學生放學嘅時候,如果出銅鑼灣或者旺角,就會有人嗌影相囉,原來我真係有人識!有時行行吓街,instagram叮,跟住就tag,『Hi,我唔夠膽同你say Hi呀』」

令Tyson對音樂產生興趣和啟蒙,要由他中一之後到英國留學說起,「我記得宿舍入面有一個hard drive,入面乜都有,鹹片有,音樂有,電影都有!入面有90G音樂,我抄咗落去我電腦,我先發現原來呢個世界有呢類型音樂聽到咁爽,唔係我以前細個喺香港聽開,你要食過辣,你先知道自己鍾唔鍾意辣㗎嘛!我覺得𠵱家呢個年代嘅細路仔比較好,one click away已經所有嘢都有。我細個最震撼就係聽Akon嘅音樂,嘩,原來係咁樣!」

Tyson在英國讀完大學原本打算留在當地搵工,最後還是回來香港,「我讀建築嗰一科係interior and architecture,有朋友做咗舞台設計、櫥窗設計,有啲繼續讀去做建築師。我見成績比我好嗰班朋友都搵唔到工,喺醫院度做reception,我覺得好似返去有個阿媽幫我洗衫煮飯爽啲喎,我就返咗香港搵室內設計工作,轉咗一兩份工之後入咗一間名牌化妝品公司做店舖設計,亦都係我開始接觸音樂嘅時候。」

屋企對我要求好簡單

短短這三年間,Tyson不只在香港站穩了陣腳,連台灣市場亦進攻了。2019年11月他到台灣開個人音樂會,因為這一次演出,他決定辭去正職,全身投入音樂事業。那時候,他問了老細一句,「你覺得後生應該錢重要啲,定係做自己鍾意做嘅嘢重要啲?」老細回他:「死仔,你想問乜呀,你有歌就唱啦,遲啲先嚟返工啦!」Tyson回憶說:「我annual leave用晒,老細話,得啦,我打畀HR同你搞搞佢,將通知(辭職)時期縮短咗,我就last day嗰日返屋企pack嘢,第二日就飛去台灣出騷!」

當時的辭職決定,家人全不知情,「冇同佢哋商量!我呢一邊嘅收入比以前好,我諗佢信我自己搞得掂!我屋企人對我要求好簡單,就係大學畢業!我諗傳統嘅屋企人冇乜講嘢,已經算好支持,我做歌嘅時候好嘈,我阿媽走埋嚟冇鬧我,反而幫我閂埋度門,我覺得好支持喎!親戚朋友問我做乜嘢工,佢會直接答係唱歌,佢唔ashamed of我𠵱家做緊嘅嘢!」

家人支持,女朋友更加不用多說,《To My Queen》和《Christy》已經是最佳例子,「我同女朋友比較平淡,我哋由朋友開始識咗好耐,所以我以前嘅事,佢全部都知,我喺佢面前唔需要懶型,可以做自己囉,呢一點係我最舒服。幾平淡又覺得幾開心,拍咗拖差唔多四年,我覺得係咪都要畀一個女人去煩,我就搵定一個先,我要煩嘅嘢就少好多,我可以專心喺音樂上面。」

說到最傷痛的愛情經歷,Tyson回想起18歲的一段戀情,女方家長曾出動私家偵探,「我好細個已經有紋身,佢屋企人好唔鍾意,嗰時搵私家偵探跟我哋兩個,查到我屋企電話號碼,佢阿媽打嚟同我阿媽講,叫你個仔唔好埋我個女身,我哋有保鑣㗎!我哋返到英國以為可以繼續,我喺北部讀書,佢喺南部,我坐四個鐘頭車落去搵佢,佢阿媽又發現咗,send咗封信畀學校,話唔畀個女離開學校範圍!其實𠵱家諗返都幾dramatic,我將呢段故事寫咗落去《B.A.E》,入面有提及佢阿媽唔鍾意我紋身!嗰時我哋會去世貿影貼紙相,啲貼紙相喺櫃桶打開都仲喺度冇甩色,我又寫落去,我嘅作品全部都係有故事。」Tyson笑說:「佢𠵱家睇返,可能會話又喺度消費佢!」

愛情題材從來都是Tyson的簽名式,以英文和國語創作為主的他,也因為被網友批評唔唱廣東歌而創作了《Growing Up》,「國語係好寫啲,自己母語係廣東話,我知道廣東話有幾難記,我亦知道一首好嘅廣東話歌係點,我點解要寫一啲我自己都過唔到關嘅作品畀你哋聽呢,所以《Growing Up》我係好滿意!最開心嘅moment係我喺台灣唱《Growing Up》,一大班台灣人唔識廣東話,但係佢哋跟住唱,甚至乎會DM我,為咗你去學呢首歌廣東話,我就覺得I did something to you!」

【後記】Fxxkboy

生於網絡年代,問Tyson被網友鬧得最勁係乜,他秒答,「話我fxxkboy樣囉!最主要都係從我外貌去講啦,係咪食好多女呀,佢幾高呀嗰啲囉!」

曾經有個po是這樣的,「你要一米九但係好樣衰,定係好矮但係好靚仔?網上有呢啲嘢,我個名就衝咗出去㗎喇!X,我唔係160囉仆街,我唔係咁矮㗎大佬,我有170㗎大佬!其實我覺得得啖笑,但係如果佢對我嘅音樂或者我個人有評論,我會去思考啱唔啱,網絡上咁赤裸嘅時候,其實係一個唔錯嘅鏡,反思自己有邊啲不足囉!」

反思還反思,最後就問一句,到底幾高?「我173㗎!」

知佢咩料啦!

