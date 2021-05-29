Tyson的歌在網上很受歡迎，連他自己也說，如果在中學生放學時段，走在老銅或MK，他一定被認出！最近有消息指，他將與姜濤、林家謙和阿Jer演出商台拉闊，雖然他說未能確定和透露更多，但會是走向主流的開始嗎？

「其實我只係想耷低頭做自己音樂，當然更加多人聽到係好事啦，地上地下主流非主流，我從來冇刻意去操作，我由day 1做音樂開始都係純粹過癮。」

Tyson坦言與主流樂壇零交流，「我自己喺間房對住MacBook，現時我出咗接近三十首歌，其實我都未入過錄音室錄歌㗎，全部都係喺睡房製作！」他很多合作的音樂人，甚至從來只在Ig DM溝通。

生於網絡世界，當家作主，Tyson說自己性格越戰越勇，試過在地下音樂會被噓，「我以underdog姿態令到你成為我fans去聽我嘅歌！」最重要是，「一定要型囉，唔型唔做！」

一代新人換舊人，只要少少勇敢，多多堅持，Tyson Yoshi示範了。

撰文：文嘉龍

𠵱家世代好鍾意Slash

姜濤都係Tyson Yoshi粉絲？Tyson笑一笑：「我唔知係咪啦，如果係都多謝支持！」原來因為一首《Something》，「我知道Gareth.T（音樂人）做姜濤首《Master Class》，我聽Gareth.T講，佢（姜）幾欣賞《Something》囉！」Tyson說，自己與主流，從來都是這麼近那麼遠，「對我係好遙不可及嘅一班人！因為我自己喺睡房整音樂，從來都冇諗過會認識到佢哋。」

當今最紅的姜濤和MIRROR，Tyson說：「我女朋友係MIRROR嘅fans，由節目開始已經追開，係《全民造星》fans囉！我女朋友幾鍾意阿Jer！」自己又點睇，他說：「老實講，真係少聽，所以好難做一個客觀判斷。我有聽《Master Class》，因為朋友做，我覺得係正嘅！」

26歲的Tyson有很多身份，地下音樂人，獨立歌手，唱hip hop的、唱R＆B的……關於如何界定自己，他說：「我成日話，I am whatever you want me to be，我係一個乜嘢人，冇所謂，你鍾意我嘅音樂就得。如果要介紹我自己，我會話我係一個音樂人囉！𠵱家好鍾意Slash，呢個世代唔使刻意去規限自己身份，你鍾意Slash乜咪Slash乜囉！」Slash世代的斜槓青年，就是這樣！

Tyson認為，香港樂壇最需要有不同聲音，「我覺得要有人不斷去挑戰舊有嘅嘢先有競爭，正常情況底下，我覺得三年應該換一批新人，呢個market先健康！」自己挑戰到未？「我覺得有人聽已經係好開始，至少我網絡上面都有少少聲音啦！」Tyson的一首《Christy》，至今在YouTube已有過八百萬點擊。

網絡崛起的小子，要挑戰巨人，非要迎合主流不可？「我覺得市場唔係要去迎合，而係要去創造㗎！你唔係要去追浪，而係要喺啱嘅位創造自己一面，你已經喺浪尖！我覺得係去創造，而唔係去追。由以前到𠵱家，我都冇理過主流市場preference乜嘢嘅時候，今時今日，都有人聽我嘅歌，所以我呢個諗法係啱喎！」

原來我真係有人識

問Tyson Yoshi，朋友怎樣稱呼他？「叫我Tyson！其實我本身英文名叫Ben，識得耐嘅朋友會叫我阿Ben！」Tyson Yoshi這個名字，其實是他三年前創作第一首歌開始而改的「藝名」。Tyson本名程浚彥，TY是浚彥的英文簡稱，Yoshi是他有一天在家中露台看見對面街的吉野家「Yoshinoya」，靈機一觸而取的。

Tyson在2018年創作第一首歌《To My Queen》，當時也沒有想過會在網上大熱，初衷只想為女朋友寫首歌，「我係頗為唔浪漫嘅人，又要諗買乜，買完，佢唔用，我自己又會𠵱𠵱哦哦，呢啲情況出現咗好多次，好鬼嘥喎，不如做一啲令佢永遠都記得嘅嘢，我就寫咗首歌！」當時仍返緊正職的他，成為時間管理大師，「返緊工戴住耳機喺office寫一個晏晝就寫好，跟住夜晚返屋企錄咗佢，我自己喺YouTube學mixing，跟住整好咗成件事！」

真正覺得自己開始紅的感覺來了，「我諗應該係同光頭幫合作《To My Boss》之後，晏晝一兩點中學生放學嘅時候，如果出銅鑼灣或者旺角，就會有人嗌影相囉，原來我真係有人識！有時行行吓街，instagram叮，跟住就tag，『Hi，我唔夠膽同你say Hi呀』」

令Tyson對音樂產生興趣和啟蒙，要由他中一之後到英國留學說起，「我記得宿舍入面有一個hard drive，入面乜都有，鹹片有，音樂有，電影都有！入面有90G音樂，我抄咗落去我電腦，我先發現原來呢個世界有呢類型音樂聽到咁爽，唔係我以前細個喺香港聽開，你要食過辣，你先知道自己鍾唔鍾意辣㗎嘛！我覺得𠵱家呢個年代嘅細路仔比較好，one click away已經所有嘢都有。我細個最震撼就係聽Akon嘅音樂，嘩，原來係咁樣！」

Tyson在英國讀完大學原本打算留在當地搵工，最後還是回來香港，「我讀建築嗰一科係interior and architecture，有朋友做咗舞台設計、櫥窗設計，有啲繼續讀去做建築師。我見成績比我好嗰班朋友都搵唔到工，喺醫院度做reception，我覺得好似返去有個阿媽幫我洗衫煮飯爽啲喎，我就返咗香港搵室內設計工作，轉咗一兩份工之後入咗一間名牌化妝品公司做店舖設計，亦都係我開始接觸音樂嘅時候。」

屋企對我要求好簡單

短短這三年間，Tyson不只在香港站穩了陣腳，連台灣市場亦進攻了。2019年11月他到台灣開個人音樂會，因為這一次演出，他決定辭去正職，全身投入音樂事業。那時候，他問了老細一句，「你覺得後生應該錢重要啲，定係做自己鍾意做嘅嘢重要啲？」老細回他：「死仔，你想問乜呀，你有歌就唱啦，遲啲先嚟返工啦！」Tyson回憶說：「我annual leave用晒，老細話，得啦，我打畀HR同你搞搞佢，將通知（辭職）時期縮短咗，我就last day嗰日返屋企pack嘢，第二日就飛去台灣出騷！」

當時的辭職決定，家人全不知情，「冇同佢哋商量！我呢一邊嘅收入比以前好，我諗佢信我自己搞得掂！我屋企人對我要求好簡單，就係大學畢業！我諗傳統嘅屋企人冇乜講嘢，已經算好支持，我做歌嘅時候好嘈，我阿媽走埋嚟冇鬧我，反而幫我閂埋度門，我覺得好支持喎！親戚朋友問我做乜嘢工，佢會直接答係唱歌，佢唔ashamed of我𠵱家做緊嘅嘢！」

家人支持，女朋友更加不用多說，《To My Queen》和《Christy》已經是最佳例子，「我同女朋友比較平淡，我哋由朋友開始識咗好耐，所以我以前嘅事，佢全部都知，我喺佢面前唔需要懶型，可以做自己囉，呢一點係我最舒服。幾平淡又覺得幾開心，拍咗拖差唔多四年，我覺得係咪都要畀一個女人去煩，我就搵定一個先，我要煩嘅嘢就少好多，我可以專心喺音樂上面。」

說到最傷痛的愛情經歷，Tyson回想起18歲的一段戀情，女方家長曾出動私家偵探，「我好細個已經有紋身，佢屋企人好唔鍾意，嗰時搵私家偵探跟我哋兩個，查到我屋企電話號碼，佢阿媽打嚟同我阿媽講，叫你個仔唔好埋我個女身，我哋有保鑣㗎！我哋返到英國以為可以繼續，我喺北部讀書，佢喺南部，我坐四個鐘頭車落去搵佢，佢阿媽又發現咗，send咗封信畀學校，話唔畀個女離開學校範圍！其實𠵱家諗返都幾dramatic，我將呢段故事寫咗落去《B.A.E》，入面有提及佢阿媽唔鍾意我紋身！嗰時我哋會去世貿影貼紙相，啲貼紙相喺櫃桶打開都仲喺度冇甩色，我又寫落去，我嘅作品全部都係有故事。」Tyson笑說：「佢𠵱家睇返，可能會話又喺度消費佢！」

愛情題材從來都是Tyson的簽名式，以英文和國語創作為主的他，也因為被網友批評唔唱廣東歌而創作了《Growing Up》，「國語係好寫啲，自己母語係廣東話，我知道廣東話有幾難記，我亦知道一首好嘅廣東話歌係點，我點解要寫一啲我自己都過唔到關嘅作品畀你哋聽呢，所以《Growing Up》我係好滿意！最開心嘅moment係我喺台灣唱《Growing Up》，一大班台灣人唔識廣東話，但係佢哋跟住唱，甚至乎會DM我，為咗你去學呢首歌廣東話，我就覺得I did something to you！」

【後記】Fxxkboy

生於網絡年代，問Tyson被網友鬧得最勁係乜，他秒答，「話我fxxkboy樣囉！最主要都係從我外貌去講啦，係咪食好多女呀，佢幾高呀嗰啲囉！」

曾經有個po是這樣的，「你要一米九但係好樣衰，定係好矮但係好靚仔？網上有呢啲嘢，我個名就衝咗出去㗎喇！X，我唔係160囉仆街，我唔係咁矮㗎大佬，我有170㗎大佬！其實我覺得得啖笑，但係如果佢對我嘅音樂或者我個人有評論，我會去思考啱唔啱，網絡上咁赤裸嘅時候，其實係一個唔錯嘅鏡，反思自己有邊啲不足囉！」

反思還反思，最後就問一句，到底幾高？「我173㗎！」

知佢咩料啦！

化妝：TongMing

髮型：Kim @Hair Corner

服裝造型：Calvin Wong

服裝提供：Louis Vuitton