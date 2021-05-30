類型：恐怖/奇幻

國家：泰國

劇情簡介：繼承上一季，擁有神秘力量的女生娜諾再次轉到多間學校，揭示校內不可告人的秘密，並以極端手法懲罰壞心腸、做錯事的老師與學生，當中涉及暴力、殺人、欺凌，甚至強姦，無論畫面與劇情都屬十八禁。

泰劇近來藉Netflix平台攻陷亞洲地區，除了鬼怪、愛情、BL，新一波興起的奇幻潮，就由《莫測高深一女生》捲起。筆者無知，直到劇集第二季最近上架，才得知此劇，見其長佔榜首就開劇一試，果然別樹一格，與亞洲其他劇種完全不同。

《莫測高深一女生》以神秘魅力女主角娜諾作牌頭，外間都指她似恐怖漫畫大師伊藤潤二筆下的《富江》，誠然，這種又冷又艷，又人又魔的設定，能迷倒眾生都合理。演娜諾的Chicha Amatayakul個人魅力就夠，但演技就仍然有進步空間，尤其要擠個奸樣的時候，仍然有待磨練，不過另一位重要女角由理更差，相較之下，娜諾都已經叫合格。單論演技，其他配角更出色，《懷孕》的男主角、《真愛》的女老師、《審判》的兩母女，都令劇集生色不少。

劇集由頭到尾，都是講娜諾以惡魔力量「私了」同學，由第一季講到第二季初，都是以地下正義方式教訓世人，不過有趣的是，劇情到中後段起了變化，令娜諾自己都成為被私了的一員，反思自己所奉行的「正義」是否過了頭，於這一季帶來的另一種反思。

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