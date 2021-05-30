「第十五屆香港藝術發展奬」今日在九展舉行頒獎禮，汪明荃（阿姐）和湯駿業擔任司儀，張達明、葉童、黃智雯、關寶慧、譚偉權等均有出席支持，而王英偉及杜琪峯分別負責頒發「傑出藝術貢獻奬」予許冠文和劇場導演鄧樹榮；著名小說作家亦舒亦獲獎，但就由專人代領。

杜琪峯頒奬前，被司儀問到如果將舞台劇拍成電影，有甚麼地方要注意？杜琪峯笑言：「唔識講，講錯咪好大件事，有人拍得好睇，有人拍得唔好睇，拍之前都會諗點拍。」當司儀欲提及他當年監製兼執導的電影《華麗上班族》時，杜琪峯即笑說：「咪失敗囉，所以唔好再問喇，越問越大鑊。如果你要將舞台劇變成電影，咁你要考慮點解啲人唔睇舞台劇要睇電影。」

嘆食餐飯要靠搏

許冠文獲奬講感言時，指因疫情而學懂珍惜，並問阿姐是否已接種疫苗？阿姐指自己因有高血壓要稍後才接種，許冠文笑說：「兩年冇見你，仲想攬住錫一啖，但係你冇打針，錫唔到。」阿姐示意大家都有戴口罩沒有所謂，兩人於是隔空扮錫。

許冠文其後受訪時坦言疫情令他的體會有所改變：「而家食餐飯幾辛苦，要搏拉、要搏5,000蚊先坐得埋5、6個人。講到最快樂，就係拎開咁嘅爛鬼嘢（口罩），除低口罩講嘢都唔得。」他又指弟弟許冠傑和譚詠麟因為零工作而肥了不少。

黃智雯感激阿姐發聲

在台上表示因高血壓而未接種疫苗的阿姐，她說：「早排因為好多嘢好緊張，血壓唔係好平衡，我做埋中樂團個騷就會去打。」提到阿姐近日在節目中，為藝員爭取演出機會，不要做死一個角色而被定型，阿姐表示：「我睇到好多同事喺公司10年、20年，連一個好角色都未試過，所以我有感而發，希望新嘅高層留意吓，總之啲監製都留意吓啦！」

此外，黃智雯表示也有留意阿姐早前為藝員發聲，並很感激對方為後輩發聲：「我都好認同，每個演員都有好多潛能係未被發掘，一個人有好多可能性。」她笑言很想挑戰大奸角這類角色。

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