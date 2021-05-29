迪士尼電影《黑白魔后》（Cruella）前日在美國開畫，兩大奧斯卡影后愛瑪史東（Emma Stone）和愛瑪湯遜（Emma Thompson）在戲中鬥華麗鬥瘋狂。一名住在紐約的影迷在欣賞電影期間，在戲院內亦遇上瘋狂事件，其網上影評在Twitter被網民瘋傳，至今已獲得超過20萬個like。

電影網站Lebbertoxd在Twitter貼上一名影迷的影評留言，描述當日看戲時所發生的情況：「五位女士遲入場，然後花幾分鐘時間不停更換座位，又大聲說話。她們終於坐好之後，有另一個小孩開始發出噪音。其中一個女人起來，走向該孩子面前爆粗叫他收聲。孩子的母親大罵該女人，又叫她做白人垃圾瘋婦，之後該女人亦反罵她肥胖。」她們後來走出戲院門外繼續爭吵，有一半觀眾只顧看着兩個女人鬧交，連電影都不看。之後我就聽到電槍的聲音，那位母親電擊女人兩次，之後她再次走入戲院，拉着孩子逃離現場。大約一分鐘後，電影停止播放，警察亦抵達戲院調查。」該名寫影評的影迷又指《黑》片不俗，但看電影的經驗難忘。戲院經理事後向受影響的觀眾退款，及讓不退款的人直接觀看下一場戲。

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