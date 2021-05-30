現年57歲的荷李活巨星畢彼特（Brad Pitt），與45歲前妻安琪蓮娜祖莉（Angelina Jolie）在2016年離婚，離婚官司打了近五年，畢彼特日前先勝一仗，獲得他所爭取的子女共同撫養權，法官更指安琪蓮娜的證供「在許多重要的方面都缺乏可信度」。畢彼特近日春風滿面，除贏官司外，近日還傳出新戀情，撻着今年金球影后兼女歌手Andra Day。

朋友激讚合襯

畢彼特在上月底舉行的奧斯卡金像獎頒獎典禮頒發最佳女配角獎，因此有機會與憑《The United States vs. Billie Holiday》入圍影后的Andra碰面，近日有消息人士指：「畢彼特看中Andra已經一段時間，兩人在頒獎禮後台調情，相信已經交換電話號碼，亦可能是為工作原因，但畢彼特的朋友已在說他們兩人會是相襯的情侶。」

36歲的Andra是美國女歌手，近日在電影《The United States vs. Billie Holiday》飾演已故爵士樂天后Billie Holiday，今年2月更憑此片獲得金球獎電影劇情組影后。Andra入行以來緋聞不多，只公開承認過與廚師Don Bowie拍拖，因此今次與畢彼特扯上關係，令人相當意外。

離婚後桃花旺

至於畢彼特自與安琪蓮娜離婚後，桃花多多，曾與女星施安娜美娜（Sienna Miller）拍拖，緋聞則有大學教授Neri Oxman、影后查理絲泰朗（Charlize Theron）、奀星Alia Shawka、比他小32年的英國女演員Ella Purnell等，更一度傳與前妻珍妮花雅麗絲頓（Jennifer Aniston）復合。去年8月，畢彼特傳出和外形與前妻安琪蓮娜相似的28歲德國模特兒Nicole Poturalski拍拖，對方老公Roland Mary更是畢彼特朋友，畢彼特仍公然食朋友妻做第三者，不過戀情維持三個月已經玩完。

畢彼特近日亦頻頻上新聞，除了日前與前妻安琪蓮娜的離婚官司先贏一局外，上月中他被拍到坐輪椅離開診所，更有多位保鑣護駕。原來畢彼特只是去睇牙，因為避免群聚弄傷巨星，引起賠償問題，所以才以輪椅出入診所。