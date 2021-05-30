一個好人的過去，可能都會有人想知，但肯定及不上一個傳奇壞人惡人的過去吸引囉——問題只是：這些（在事後才生安白造的）過去，是否足以說服你去同情一個邪惡的化身。

撰文：月巴氏

二戰之傷 漢尼拔

食人博士漢尼拔（Dr. Hannibal Lecter）聰明但殘忍，優雅而瘋狂，絕對，是我偶像。1991年的《沉默的羔羊》（The Silence of the Lambs）太受歡迎，令原作者Thomas Harris為漢尼拔補回前傳，兼在2007年拍成《人魔崛起》（Hannibal Rising，圖），原來這個愛食人肉的狂人，曾經面對二戰的殘忍，目睹親妹妹被吞，他決定報仇。可惜齣戲麻麻。

愛人背叛 黑魔后

黑魔后（Maleficent），童話《睡公主》中的邪惡化身，2014年的《黑魔后：沉睡魔咒》（Maleficent）找來安琪蓮娜祖莉（Angelina Jolie），交代她的悲劇過去：原來她有個青梅竹馬的愛人，卻被只貪圖王位的愛人迷魂，更被奪去自己最寶貴的一對翼，這根本就在隱喻一場迷姦。黑魔后的邪惡，其實是遭遇性侵後的心理反應。當然，這一點被收到好埋。

社會壓榨 小丑

在原著漫畫，小丑身世沒被詳細交代。杜德菲力斯（Todd Phillips）2019年執導的《JOKER小丑》（Joker）就為這個罪犯立傳。他有一個夢，夢想成為喜劇演員取悅世人，只是世人只視他為怪人；他想做個正常人，但天注定他是不正常的人，他亦終於明白他的夢只能透過不正常去達成。其實真正提供說服力的，是祖昆馮力士（Joaquin Phoenix）的演繹。