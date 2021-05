格林美得獎歌手B.J. Thomas,前日在美國德州家中,因肺癌引發的併發症逝世,享年78歲。B.J. Thomas於3月確診第四期肺癌,其後一直在德州接受治療,可惜到前日最終不治。

B.J.年幼開始就熱愛音樂,年輕時於教會參與唱歌,其後組樂隊。他於1966年因翻唱《I’m So Lonesome I Could Cry》而成名,自此成為百萬銷量保證。1969年推出歌曲《Raindrops Keep Fallin’ on My Head》成為其名作,也為他帶來奧斯卡最佳原創歌曲獎。於70至80年代,他五度獲格林美獎,包括最佳福音歌曲演繹獎,另外其他名作還有《Hooked on a Feeling》及《I Just Can’t Help Believing》等。