32歲日本男星佐藤健，最近被指有意成家立室，更忽然傳出暗交28歲女神有村架純，日媒竟流傳兩人或有可能閃婚的消息，隨時是繼「國民老婆」新垣結衣與星野源驚爆「逃恥婚」後又一震驚亞洲的娛樂新聞。

佐藤健被封是女星殺手，曾與不少合作過的女星撻着或傳出緋聞，包括前田敦子、吉岡里帆、本田翼及上白石萌音等，而他跟有村架純亦相當有緣，在電影《浪客劍心 最終章 The Final》中第三度合作，今次還扮演劍心的妻子雪代巴，懷疑戲假情真。日前，佐藤健偕有村架純出席《浪客劍心 最終章 The Final》的公開活動時，兩人眉來眼去，態度亦明顯過電，而去年佐藤健更公開稱讚有村架純，形容彼此再次拍檔是「發夢一樣」、「生得如此美麗，未曾有享受這種夢寐以求的經驗」。

近年不難發現佐藤健流露出恨做人夫的心情，他與《浪客劍心》導演大友啟史和ONE OK ROCK主音Taka，為前晚播出的電視節目《我們的時代》談起終身大事，Taka承認將來想要小孩，並大爆出席圈中好友三浦翔平與桐谷美玲的婚禮時，與同場的佐藤健互望，當時在想究竟誰會比較早婚，之後竟發現佐藤健正感動落淚，使Taka也跟住哭了出來。Taka坦言並不希望佐藤健成為下一位老襯，因為若出席佐藤的婚禮，就再沒有人跟他對望。佐藤健就稱自己正為事業搏殺，仍未到結婚時候，加上4月才宣佈自立門戶，相信沒有多餘時間想結婚，還笑言要靠占卜師指點，才能決定甚麼時候是結婚的最佳時機。

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