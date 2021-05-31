韓國男星李帝勳夥拍陳俊翔（前譯：唐俊尚）等人主演的Netflix新劇《Move to Heaven：我是遺物整理師》（遺物整理師），於本月14日上架後大獲好評，在香港區的排行榜更升到第二名，後勁依然凌厲。

靈感來自散文集

《遺物整理師》的尹池蓮編劇早前受訪時，曾表示因為散文集《離開後遺留的東西》才得悉遺物整理師一職，而劇本靈感亦來自於此，事關書本作者金新星（音譯）的職業正正就是遺物整理師，書中則記錄了其職業生涯中難忘的30個故事及其感受。金新星去年亦曾亮相「國民MC」劉在錫主持的tvN節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》，是較為韓國國民認識的遺物整理師，不過其實他早於2014年已以遺物整理師身份受訪。他表示20歲初的自己是一名禮儀師，某天收到遺屬請求幫助整理遺物的電話，令他意識到外界對遺物整理師的需求，所以決心以此為職業。

不只整理遺物

劇集受觀眾喜愛，連帶遺物整理師一職也受到外界關注，甚至有網民留言問怎麼才能成為遺物整理師。雖然在韓國，做遺物整理師不需特別考取資格證，但遺物整理師的工種被分為「特殊打掃業務」，意即不只為故人整理遺物，還要如劇中一樣打掃房間，將之還原至空房的樣子，有時更需要到兇案現場打掃、清理血迹，所以做遺物整理師除了要懷有送別故人最後一程的使命感，亦要有一夥強心臟。

年薪28萬

隨着一人家庭數量增加，孤獨死亡人數亦增加，因此遺物整理師的工作亦多為孤獨死的人作最後整理。有業界人士透露，16.53平方米至33.06平方米的單人房，打掃費用由200萬韓圜至400萬韓圜不等（約1.4萬至2.8萬港元不等），而據早年的網上數據顯示，業界的平均年薪達4千萬韓圜（約28萬港元）。

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