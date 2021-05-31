改編自高人氣同名網漫，由李帝勳、李絮、金義聖等主演的SBS犯罪動作韓劇《模範的士》（前譯：模範計程車），已於前日迎來大結局，當中結局收視有15.3%，瞬間最高收視率高達18%，成為繼《Penthouse 2》、《熱血司祭》、《Stove League》後SBS金土檔（逢周五及周六播出）歷代排名第4高收視率的劇集，成績非常理想，香港劇迷可在「黃Viu煲劇平台」上追看。

渴望拍動作戲

而李帝勳先後忙完《模範的士》和Netflix新劇《Move to Heaven：我是遺物整理師》（遺物整理師）兩齣人氣劇後，今日就接受韓媒線上訪問，大談拍《模範的士》的感受。李帝勳在《模範的士》中首次演動作戲，雖然拍攝期間發生「替身爭議」，但李帝勳受訪時就說：「個人覺得武術團隊準備得很好，有很多相當危險的高難度場面，特別是飛車片段，我自己做起來有很多不足之處，多虧了大家很好地指導，我才能做到。動作場面也一樣，事前有很多東西要配合，說實話，我充滿了想要好好做動作戲的渴望。」同時李帝勳亦談及之前替身爭議，指有部份場面導演和製作組都擔心他會受傷：「即使我完全可以做到，但我還是尊重並接受了他們的意見。」

想繼續演

對於結局暗示有推出第二季的可能性，李帝勳說：「現在的結局非常理想。事實上，復仇催生復仇這個問題，令『彩虹運輸』的人感到苦惱。站在演員的立場來看，非常渴望及更想扮演這個角色，而且仍想帶出更多未解決的事件或現實中發生的事。雖然通過紀錄片或時事節目來說明案件是不錯，但如果以添加虛構想像的劇集去展現這些事件的話，外界也許會更關注，不只單純講述事件、事故，而是能引起共鳴、能進行交流及溝通，這樣會更有意義吧。」

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