MIRROR成員姜濤在月初完成演唱會休息一小段時間後，本月20日突然在IG與限時動態，同步貼上黑底白字「I’m tired of everything」（我厭倦了一切），嚇壞一眾姜糖。經理人「花姐」黃慧君當日解釋，姜濤當日只是身體不適，休息完畢會再向大家報平安，而MIRROR兄弟們都有打氣鼓勵。

扮隊友唱歌揭嘴唇受傷

休息了10日，姜濤今日挨晚5時，終於更新IG，貼圖4張，以及在限時動態中貼出角度近似的第5張相片，留言表示「假期結束～沒事了」，並附上一個心心emoji，底下留言幾乎清一色為他加油，並以相同的心心emoji回應。之後花姐、隊友Alton、Frankie都有like post，彭秀慧亦以心心回覆：「沒事就是最好的事。」報平安post短短15分鐘，已有1.6萬人讚好以示支持。

姜濤之後不斷上載新的限時動態，用各種濾鏡扮鬼扮馬，又分別播歌扮隊友Ian的《DWBF》及Edan的《E先生連環不幸事件》，Edan則回覆：「未見過你咁靚仔。」但濾鏡似乎未能掩蓋他嘴上的傷口，幾段片中都見到他右邊嘴唇有結疤。

下半年工作仍然忙碌

姜濤下年半工作仍然忙碌，包括要出席下月5日舉行的《CHILL CLUB : A New Stage》旺角麥花臣場館演唱會、9月與同隊成員阿Jer、林家謙及Tyson Yoshi的商台拉闊音樂會，之前去台灣拍的偶像劇《超感應學園》亦於今年播出，預計到時將要忙於宣傳。

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