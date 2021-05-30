梁嘉琪入行18年，做過女一，又是《學是學非》的元祖級「是非精」；但前年疑因政治立場遭TVB雪藏，演出機會暴減，終在2020年3月約滿離開，結束13年賓主關係。嘉琪日前接受《蘋果》專訪，淡淡然說：「約滿囉，大樹資源真係好多，機會好好，但我從來唔係一個好定嘅人，想不斷有新衝擊，發現，嘩，自己攞咗10年金牌！Timing覺得唔再離開等幾時？都冇咩輸啦，我又唔係啲乜。」

所謂「瘦田無人耕，耕開有人爭」，神隱一年的嘉琪，早前為港台主持文藝節目《周末八點半》，又幫香港開電視主持新節目《關於早餐的一些事》，最近更盛傳獲好友王祖藍力邀回巢，她沒好氣道：「唔好睇小我嘅自主權，其實我好任性同自我，決定離開去邊、做咩節目，唔會因為任何人（而改變），屋企人同經理人都左右唔到我。」

中六合彩畀晒嘉琪

不過，嘉琪承認與祖藍是識於微時的好朋友，中學時期已一齊玩話劇，後來大家都考上演藝學院做同班同學，跟湯駿業成為「三劍俠」。三人之間有心領神會的默契，她說：「我離開有線係裸辭，隔一段時間先入TVB，但唔係即刻出糧，我嘅銀行戶口得返3位數，佢（祖藍）打救咗我。」她表示毋須開口問借錢，朋友已伸出援手，這份恩情讓她銘記於心：「我哋真係好friend，我、祖藍、湯駿業同杜雯惠，我係唔使問，佢哋眼見到，我係窮到呢……但我係唔會出聲嘅人，佢哋會成日嚟接我放工、車我返屋企、請我食飯，呢啲朋友無論發生咩事都係一世。當年我哋仲夾錢買咗一期頭獎8千幾萬嘅六合彩，佢哋話不如每人夾10蚊，跟住真係中咗，但千幾蚊啫，佢哋全部畀晒我。」被取笑是否夾埋「扮中獎」，嘉琪蹺住手笑說：「如果唔係真中，咁千幾蚊真係唔得囉！哈哈哈！」

嘉琪是朋友堆中年紀最輕，大家都當她是妹妹，她續說：「以前仲後生，大家會互送生日禮物、聖誕禮物，過多一兩年，佢哋會話『我哋呢啲老人家，唔好買嘢嘞，畀利是啦！』又係記一世，仲有Mimi（羅敏莊）。正正因為我哋嘅友誼係base on以前，所以我哋唔會講呢啲，我哋係有一個默契同共識，無論祖藍定湯駿業，風車草（劇團）依家都非常成功，如果我要所謂搲撈，我絕對係要佢兩位畀嘢我做啦！但我哋好friend，知道唔好越過呢條線，唔係（友誼） 會變質。」嘉琪自言是一個沒有物慾的人，現在懂得積穀防饑，最艱難時期總算過去。

獲余詠珊賞識加入有線

談到另一位「伯樂」余詠珊（Sandy），原來與嘉琪只是點頭之交。當年嘉琪與李佳芯、黃翠如都是從有線過檔無綫的三小花，備受力捧，「我感受唔到有人覺得我係，又冇感受到所謂眼紅。但無可否認，當初我入Cable做娛樂新聞台，係Sandy揀我入去，但入到TVB，佢應該唔係管戲劇，我呢啲小薯茄真係唔知。」無可否認，嘉琪初入無綫機會比別人多，除主持《學是學非》，還加入劇組作雙線發展；09年首度拍劇，在《學警狙擊》演花若葆（藥煲），但遭受好多抨擊，「第一套係最多，覺得你讀過演藝呀，啲戲咁樣嘅？但又係事實，因為電視同舞台劇係兩個媒體，有人會覺得好誇張，諗住畀盡力去啦，但咪就係多咗，有啲力你多咗就係多咗，同埋嗰時係冇自信，even到現在都係，成日覺得呢行啲人太叻。」

首個早晨題材節目

嘉琪願意接受批評，慶幸還得到好多前輩的鼓勵，及得到監製繼續重用，「其他監製會話『喂，唔好掛住諗之前啲嘢，總之你而家收到呢個劇本，就要好好諗呢個角色係點』。真係最老土一句，無論主持同演戲，一樣咁鍾意。」近年嘉琪專注主持方面發展，與嚴崇天合作主持飲食節目《關於早餐的一些事》，「冇正式統計過，好似係有史以來第一個齋講早餐嘅節目。我就無論幾點起身，第一餐都叫食早餐，哈哈。」她表示特別喜歡做人訪，透過做資料搜集，可以了解更多別人的故事，「有一集天未光就去二澳，見農夫好辛苦種稻米，發現香港好多土地未有人開荒。日本米幾貴都好，仍要經過真空同冷藏；香港米細粒，但香啲，好多人想支持香港人嘅農業，要好好幫佢哋宣傳。」

講原則賣衫唔鬥平

回復自由身，嘉琪沒有放軟手腳，幕前以外，還積極發展網店sell自家設計的靚裙。訪問當日，記者到訪其位於尖沙嘴的小貨倉，面積僅200餘呎，擺貨之餘，還要僻出一個角落做直播賣衫，雖然辛苦，但卻樂在其中。「我一向想做生意，開過韓式小食店、賣首飾，但敵唔過香港小店天敵——租金，未回本已經蝕錢。前年跟一位設計師朋友合作，我主要負責影靚相放上網，但自問係一個唔稱職嘅宣傳人員，成日都唔跟schedule。」賺定蝕？她大笑三聲「哈哈哈」，然後說：「我哋目標係交到租，保住員工飯碗，咁就完！我同拍檔都冇正式出過糧，最滿意係創業攞咗5位數後，就冇再攞過錢，起碼未蝕。」嘉琪自言是一個好有原則的人，唔想鬥平搶客，又要保持品質，所以出貨量比同行少，「有同行問過我『係咪撈㗎』，好多人喺韓國攞貨，但我同拍檔覺得違背咗當初意願，好多香港女仔想着靚啲，但又要搵條遮到肚腩大髀嘅靚裙，我哋想做到呢樣。」

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