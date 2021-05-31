繼續是脫離時裝周日程的狀態下，法國人氣品牌Vetements，日前發放了最新2022年春夏系列的Look Book。向來很會製造話題的Vetements，今次以1990年代經典電影《廿二世紀殺人網絡》( The Matrix )為設計靈感，系列圍繞電影中多個重要經典元素，包括黑底綠字的＂Coding＂畫面、彩色光纖線圖案、漆黑的墨鏡造型，以及超長身大衣和西裝套裝等時尚造型。Look Book中更以＂.png＂退地圖片檔案的灰白小格子為背景，整個春夏系列盡是虛擬數碼時代的色彩。

Vetements創辦人Guram Gvasalia透過品牌表示，「當互聯網的電線已成為我們與外界保持聯繫的唯一途徑。我們也會成為電線嗎？還有多少步令我們變成電腦化，甚至直到我們成為機器？」。《The Matrix》電影故事系列，是探討人類對虛擬世界的反思，Guram亦借此透過時裝，探索和表達他對現實及數碼世界的想法。

而Miuccia Prada最近為Miu Miu的新系列投入海洋度假元素，打造了Miu Miu Maritime航海系列，為今個夏日增添更多無拘無束的夏日氣息。

系列以水手服元素，創造出各種摩登裙子和休閑服，配上柔軟的圓形手袖、蕾絲、荷葉邊和蝴蝶結等細節。大部分選用輕巧的面料，以海軍藍色、白色、淡粉色和鮮紅色，打造年輕活力的少女風彩。

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