有時我們會用拳賽借喻人生，在人生中我們必然會碰上比自己更強大的對手，儘管我們身處劣勢，即使我們會被擊倒，只要我們都能抱着輸得起打不死的精神勇敢面對，才有逆轉挫敗的機會。今個星期果燃台為大家推介一齣本地薑獨立短片，葉沅晴2018年執導的《野蝴蝶》，是個關於underdog的勵志故事，以拳擊為引子，說的是如何對抗悲劇般的命運。與上周介紹的《妳是我的女兒》一樣，這是葉沅晴香港知專設計學院的畢業作品，同樣自編自導，同樣叫人眼前一亮。

拍攝拳擊為題的電影有相當難度，對低成本的學生作品來說是個大挑戰，本來難以寄予厚望，難得的是導演懂得避重就輕，在許多場口巧妙地以音樂電影的手法，把故事上的不足輕輕帶過，攝影和剪接也處理得有板有眼，節奏明快爽朗，處處予人驚喜，加上兩位主角恰如其分的演繹，為看倌帶來了賞心悅目的30分鐘。

故事的主軸落在柏仁（周祉君飾）和佳秋（余淑培飾）兩人身上，柏仁是曾經風光一時的拳王，因一場比賽受傷，左眼失去了視力被迫退出拳壇。從人生高峯跌落谷底，失去了再爬起來的勇氣，住在板間房靠體力活過着潦倒生活。

與柏仁一板之隔，是父母離異的援交少女佳秋，她在家中常遭老父毒打，在校園會被同學欺凌，被老師謾罵。青春叛逆的佳秋，忘不了曾經擁有的快樂童年，試圖透過援交，在別的男人身上尋找失落的父愛，但偏偏就總是快樂不起來。

有天佳秋來找柏仁學拳，她說她再不想捱打後躺在地上不敢站起來，她想有反抗的勇氣。柏仁勉強答應，展開了亦師亦友的關係，柏仁在佳秋的眼神裏看見了從前的自己，佳秋在柏仁的身上感覺到了遺忘已久的關愛，兩個淪落人，在拳擊中覓得了一片相濡以沫的喘息空間。隨着一場拳賽，他們找到了讓人生重回正軌的契機。

葉沅晴的《野蝴蝶》在人物設定上有點像《激戰》，潦倒的過氣拳王加一個找尋自我認同的徒弟，困境中互相扶持，最後還有老父偷偷看拳賽的情節，但她沒有把《野蝴蝶》變成像《激戰》那般英雄主義，彭于晏的徒弟角色換上了女生，更多了一份女性的溫婉。而對勝負的看法，又有點像杜汶澤的《空手道》，關鍵不在輸贏，在擂台上倒下並不可怕，能夠再爬起來戰鬥到底才算是人生。

葉沅晴的《野蝴蝶》也讓我想起了2006年的《洛奇：拳王再臨》，2006年無論是戲裏的洛奇還是戲外的史泰龍，都已年屆花甲，但為了捍衛尊嚴，洛奇仍決心與年輕拳王打一場硬仗。戲中最動人的不在擂台上，而是洛奇這番訓斥兒子退縮懦弱的對白：「You, me or nobody, is gonna hit as hard as life. But it ain’t about how hard you hit. It’s about how hard you can get hit and keep moving forward.」

信手拈來寄語在「擂台」上處於劣勢的香港人，人生本來就不完美，自由民主也不是與生俱來，但願我們都懂得用輸得起打不死的精神keep moving forward。

《野蝴蝶》果燃台現已上架，無區域限制供蘋果讀者免費觀看。

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