有時我們會用拳賽借喻人生,在人生中我們必然會碰上比自己更強大的對手,儘管我們身處劣勢,即使我們會被擊倒,只要我們都能抱着輸得起打不死的精神勇敢面對,才有逆轉挫敗的機會。今個星期果燃台為大家推介一齣本地薑獨立短片,葉沅晴2018年執導的《野蝴蝶》,是個關於underdog的勵志故事,以拳擊為引子,說的是如何對抗悲劇般的命運。與上周介紹的《妳是我的女兒》一樣,這是葉沅晴香港知專設計學院的畢業作品,同樣自編自導,同樣叫人眼前一亮。

拍攝拳擊為題的電影有相當難度,對低成本的學生作品來說是個大挑戰,本來難以寄予厚望,難得的是導演懂得避重就輕,在許多場口巧妙地以音樂電影的手法,把故事上的不足輕輕帶過,攝影和剪接也處理得有板有眼,節奏明快爽朗,處處予人驚喜,加上兩位主角恰如其分的演繹,為看倌帶來了賞心悅目的30分鐘。

故事的主軸落在柏仁(周祉君飾)和佳秋(余淑培飾)兩人身上,柏仁是曾經風光一時的拳王,因一場比賽受傷,左眼失去了視力被迫退出拳壇。從人生高峯跌落谷底,失去了再爬起來的勇氣,住在板間房靠體力活過着潦倒生活。

與柏仁一板之隔,是父母離異的援交少女佳秋,她在家中常遭老父毒打,在校園會被同學欺凌,被老師謾罵。青春叛逆的佳秋,忘不了曾經擁有的快樂童年,試圖透過援交,在別的男人身上尋找失落的父愛,但偏偏就總是快樂不起來。

有天佳秋來找柏仁學拳,她說她再不想捱打後躺在地上不敢站起來,她想有反抗的勇氣。柏仁勉強答應,展開了亦師亦友的關係,柏仁在佳秋的眼神裏看見了從前的自己,佳秋在柏仁的身上感覺到了遺忘已久的關愛,兩個淪落人,在拳擊中覓得了一片相濡以沫的喘息空間。隨着一場拳賽,他們找到了讓人生重回正軌的契機。

葉沅晴的《野蝴蝶》在人物設定上有點像《激戰》,潦倒的過氣拳王加一個找尋自我認同的徒弟,困境中互相扶持,最後還有老父偷偷看拳賽的情節,但她沒有把《野蝴蝶》變成像《激戰》那般英雄主義,彭于晏的徒弟角色換上了女生,更多了一份女性的溫婉。而對勝負的看法,又有點像杜汶澤的《空手道》,關鍵不在輸贏,在擂台上倒下並不可怕,能夠再爬起來戰鬥到底才算是人生。

葉沅晴的《野蝴蝶》也讓我想起了2006年的《洛奇:拳王再臨》,2006年無論是戲裏的洛奇還是戲外的史泰龍,都已年屆花甲,但為了捍衛尊嚴,洛奇仍決心與年輕拳王打一場硬仗。戲中最動人的不在擂台上,而是洛奇這番訓斥兒子退縮懦弱的對白:「You, me or nobody, is gonna hit as hard as life. But it ain’t about how hard you hit. It’s about how hard you can get hit and keep moving forward.」

信手拈來寄語在「擂台」上處於劣勢的香港人,人生本來就不完美,自由民主也不是與生俱來,但願我們都懂得用輸得起打不死的精神keep moving forward。

《野蝴蝶》果燃台現已上架,無區域限制供蘋果讀者免費觀看。

果燃台 | 果迷專屬嘅影片世界

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手!了解更多(立即下載體驗)