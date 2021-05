富商劉鑾雄(大劉)與舊愛呂麗君(現名呂姵霖)所生的大女、18歲的劉秀盈(Zoe),不經不覺已中學畢業。昨日她在社交網貼出在國際學校畢業相,相中的Zoe穿上紅色畢業袍和戴上紅色四方帽,手中拿住一本疑是畢業證書,以及一束花和一個Snoopy公仔;而另一張相她在同學群中站起身,戴住口罩的她,估計是讀到她的名字時才站起來,而她在IG留言寫︰「Thank you for the fourteen years 」而相中未見她的媽媽呂麗君。

Zoe近年經常在社交平台貼相和留言,分享她跳芭蕾舞及彈結他的興趣,又開設個人頻道,自家製作一些自彈自唱片段,2018年她曾錄製首張個人EP,翌年再推出第二張唱片,可見她多才多藝。甚有藝術天份的她,15歲才正式學芭蕾舞,苦練下已獲得英國皇家舞蹈學院頒發證書。而她的媽媽呂麗君亦被她感染,去年12月兩母女在億元獨立屋的大廳當舞室,一齊練舞。

不過今年1月,Zoe在IG限時動態分享不同事件的看法,當提及「8964」時,她表示以她理解為天安門大屠殺,認為這件事是中國歷史上的重要事件之一,至於她這番言論,在發佈不足24小時忽然刪走。

