富商劉鑾雄（大劉）與舊愛呂麗君（現名呂姵霖）所生的大女、18歲的劉秀盈（Zoe），不經不覺已中學畢業。昨日她在社交網貼出在國際學校畢業相，相中的Zoe穿上紅色畢業袍和戴上紅色四方帽，手中拿住一本疑是畢業證書，以及一束花和一個Snoopy公仔；而另一張相她在同學群中站起身，戴住口罩的她，估計是讀到她的名字時才站起來，而她在IG留言寫︰「Thank you for the fourteen years 」而相中未見她的媽媽呂麗君。

Zoe近年經常在社交平台貼相和留言，分享她跳芭蕾舞及彈結他的興趣，又開設個人頻道，自家製作一些自彈自唱片段，2018年她曾錄製首張個人EP，翌年再推出第二張唱片，可見她多才多藝。甚有藝術天份的她，15歲才正式學芭蕾舞，苦練下已獲得英國皇家舞蹈學院頒發證書。而她的媽媽呂麗君亦被她感染，去年12月兩母女在億元獨立屋的大廳當舞室，一齊練舞。

不過今年1月，Zoe在IG限時動態分享不同事件的看法，當提及「8964」時，她表示以她理解為天安門大屠殺，認為這件事是中國歷史上的重要事件之一，至於她這番言論，在發佈不足24小時忽然刪走。

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