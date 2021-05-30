亞洲娛樂圈當中，我想不少人都認同韓國娛樂圈是最黑暗的，早幾年韓劇在港很受歡迎時，我經常港韓兩邊走，與一些韓媒和製作人混得相當熟。聽當地一位韓報高級主管說：「我們與娛樂公司的老闆關係好，他們旗下的二、三、四線女星，如果我們看中了，隨時可以睡的。有次我們超級紅星『禾米哥』來港看中你們報社一位女記者，他主動邀這名女記者上酒店房卻遭拒絕，他回來告訴我們，香港記者比較高傲。」

這件事我當然一清二楚，因為這名女記者「BoBo」就是我同事。當日禾米哥來港做宣傳，我叫了說得一口流利韓文、生得幾靚女的BoBo去跟他做專訪，禾米哥在受訪時已經對BoBo好熱情，還主動問她拿聯絡電話，想叫她介紹香港一些美食。當晚約11時許，BoBo就收到禾米哥來電，問她在哪裏，並說：「忙了一天，現在才回到酒店休息，如果你沒事，可以上來我酒店房間聊天嗎？」當時BoBo回答他說：「我跟公司一位攝影記者在中環剛探完班，我可以與他一起上來嗎？」禾米哥表示：「我只是想跟你一個人聊天，我又不認識你的同事，不要叫他上來了，你自己上來好了！我等你啦！」

BoBo與禾米哥收線後就打給我，問我意見，應不應該上去他的房間，當時我跟BoBo說：「我𠵱家唔係以一個上司身份同你講，係用朋友身份話畀你聽，佢咁夜叫你一個人上去酒店房，唔畀你帶人上去，你唔會儍到諗佢真係叫你上去傾偈呀！除非你唔介意俾佢搞，如果唔係，梗係唔好上去啦！」後來BoBo以太晚和疲倦為由，沒有應約，禾米哥再三游說，BoBo都沒有理他。

最後禾米哥叫BoBo隔天早上去機場送他，BoBo又問我送不送機？我說：「大清早，機場咁多人有乜好怕，咪去送囉！」結果BoBo去到機場，發現只有她一位記者來送機。原來禾米哥只通知了BoBo，上機前還把家裏電話號碼和兩個手提電話號碼寫給她：「這幾個電話號碼都可以直接聯絡到我，來到韓國打給我，讓我請你吃飯！」BoBo因工作關係經常飛韓國，但她一次都不敢找禾米哥，怕送羊入虎口。

撰文：白露眉

本欄逢周一、四刊出

【非常人．非常事】

縱橫娛樂圈35年的資深記者，看盡圈中人情冷暖；這年頭，地球病了，娛樂圈轉慢了，白露眉是時候出手了，分享「非常人．非常事」，跟「蘋民」圍爐取暖。