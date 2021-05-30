《黑白魔后》（Cruella）散場一刻，我的即時感覺大致如下：1. 美術好繽紛、2. 揀的歌都好聽（即使有很多根本不切合故事時代背景）、3. 超過兩小時的片長實在有點長，加上太繽紛的美術，視覺有點疲勞、4. 其實，點解要為Cruella de Vil這個邪惡人物拍前傳？

撰文：月巴氏

無論好人壞人都會有過去，過去，構成了每個人的現在，有時候，甚至足以延伸到未來。

虛構的邪惡人物，一樣可能擁有不堪回首的過去。例如黑武士，他長時間戴面具，是因為毀了容。又例如小丑，在成為葛咸城的著名罪犯前，名叫Arthur Fleck，一個渴望成為喜劇演員引人發笑的社會邊緣人，生活的不幸和坎坷的身世，令他由一個普通人，變異成一個擁抱虛無主義的壞人。以上，是由2019年那齣《JOKER小丑》話我知。

Punk Rock營造聽覺氛圍

《101斑點狗》（101 Dalmatians）那個專捉斑點狗來整皮草的Cruella de Vil，自然一樣有過去——只要老闆認為有商機而願意開拍的話。《黑白魔后》時間set在正值punk rock風潮的倫敦，所以會聽到Blondie的《One Way Or Another》和The Clash的《Should I Stay or Should I Go》（這一首其實是1981年的歌），但更多被電影選用的，其實是來自上世紀60年代尾的搖滾金曲，但冇所謂啦，好聽就得，況且這些來自不同年代但都已成過去的歌，只是用來合組成一個述說Cruella過去的聽覺氛圍。

Cruella年輕時，名叫Estella，一個有夢的少女，夢想成為著名時裝設計師，她自小已有fashion sense，但衰反叛，令她被退學，媽咪決定帶她去倫敦，其間遭逢不幸被三隻斑點狗推落懸崖；Estella隻身來到倫敦，認識了小偷Jasper和Horace，一齊生活一同成長。長大後，終於在夢寐以求的高級時裝百貨返工，嚴格來說是做清潔工，命運卻安排她遇上殿堂級時裝設計師Baroness——Baroness擁有個人時裝王國，監管一群設計師，為她每季collection獻計設計，她本人就化身唯一創意官，將看不上眼的攆走，將睇得上眼的據為己有。總之，在她的時裝王國，只有她有權話事。Estella仆心仆命，直至發現這個她敬畏的女人原來是殺母仇人。她要復仇，十倍奉還。

愛瑪湯遜擠眉弄眼好睇

之後故事還有更驚人發展，但不劇透了；想說的只是，愛瑪湯遜（Emma Thompson）全程擠眉弄眼但的確好睇，拍過《冰之驕女》（I, Tonya）的Craig Gillespie臨危受命，也總算拍了齣悅目電影，但悅目，僅限於視覺，當雙眼重新適應現實的灰暗後我問自己：OK，總算了解Cruella的過去了，我能否像戲中選用的The Rolling Stones《Sympathy For The Devil》般，同情她這個惡魔？我不能，故事很快就迷失在花巧的視覺效果，意義早就散失，根本沒有兼不能說服我去同情她。

如果你是100%愛瑪史東（Emma Stone）迷，她由頭到尾的七情上面，或許會令你心生同情，可惜我不是，甚至見親佢又瞪大對眼就煩厭。