鄭中基（Ronald）、胡子彤同陳漢娜（Hanna）主演，新晉導演馮智恒首部劇情電影計劃得獎作品《遺愛》，先後入圍三個國際影展，包括大阪亞洲電影節競賽單元、芝加哥躍動電影節及新加坡香港電影節。在最新的預告片中，胡子彤有斬人及Hanna坐電單車尾的場口，充斥當年港片《旺角卡門》及《天若有情》元素。

在片中飾演警察的鄭中基，今趟以零片酬演出。導演馮智恒今日表受《蘋果》訪問，他說︰「片中需要一位中年主角，有父愛之餘亦要有一種曾經犯錯的遺憾感，Ronald哥最合適不過。加上電影主旨是『我們不要再放棄年輕人』，身為人父的他，很相信我們的信念，所以應承了。」講到預告片很容易令人想到《旺》、《天》，甚至《古惑仔》的經典場面，馮智恒話電影是根據90年代兩件真人真事改編，對那個年代年輕人的型像，是「電單車」同「古惑仔」，所以片中好自然出現類似場景。自己亦是看這類港片長大。

Hanna話《遺愛》的角色橫跨多年，她說：「呢個角色好難處理，因為劇本橫跨咗好多年，由中學到未婚懷孕，喺缺乏屋企人支持下獨力扶養小朋友，仲要為生活越過底線做妓女。」戲中演古惑仔的胡子彤今次演社團中人，同Hanna有一段情，戲中他既要鄭伊健上身劈友，又要仿傚劉德華飛電單車，完全過足戲癮。

《遺愛》故事講述20年前，居於屯門的年輕母親陳漢娜因誤殺罪被判刑。20年後，她的遺孤陶禧玲，因藏毒被鄭中基拘捕，當年正是他處理陳漢娜兇殺案的探員。《遺愛》將於下星期四（10號）上映。

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