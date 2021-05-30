梁嘉琪入行18年，前年疑因政治立場遭無綫雪藏，演出機會暴減，終在去年3月約滿離開，結束13年賓主關係，現主力搞網上賣衫。梁嘉琪日前接受《蘋果》專訪，透露不愁幕前工作，跟無綫高層王祖藍關係緊密，對方曾在她沒錢時主動打救，是「一世朋友」。

梁嘉琪在無綫拍劇做過「女一」，又是《學是學非》的元祖級「是非精」，但對於去年離巢，她淡淡然說：「Timing覺得唔再離開等幾時？都冇咩輸啦，我又唔係啲乜。」神隱一年的梁嘉琪，其實工作多多，早前為港台主持文藝節目《周末8點半》，又在香港開電視主持新節目《關於早餐的一些事》，她說：「好似係有史以來第一個齋講早餐嘅節目。有一集天未光就去二澳，見農夫好辛苦種稻米，好多人想支持香港人嘅農業，要好好幫佢哋宣傳。」而最近又盛傳梁嘉琪獲好友王祖藍力邀回巢，她沒好氣道：「唔好睇小我嘅自主權，其實我好任性同自我。」擺明不想回巢。

絕不想𢱑撈

不過，梁嘉琪承認與祖藍識於微時，中學時期已一齊演話劇，後來大家都考上演藝學院做同班同學，跟湯駿業成為「三劍俠」，她說：「我離開有線係裸辭，隔一段時間先入TVB，但唔係即刻出糧，我嘅銀行戶口得三位數，佢（祖藍）打救咗我。」她表示不用開口借錢，朋友已伸出援手，坦言：「我哋真係好friend，我、祖藍、湯駿業同杜雯惠，佢哋會成日嚟接我放工，車我返屋企，請我食飯，呢啲朋友無論發生乜事都係一世。當年我哋仲夾錢買六合彩，跟住真係中咗千幾蚊，佢哋全部畀晒我。」梁嘉琪是朋友堆中年紀最輕，大家都視她如妹妹，她指湯駿業的風車草劇團亦非常成功，是可以「𢱑撈」，但她不想影響友誼。

賣自家靚裙

現在梁嘉琪就積極發展網店，賣自家設計的靚裙。訪問當日，記者到訪其位於尖沙嘴的200餘呎小貨倉，內裏僻出一個角落做直播賣衫。梁嘉琪說：「我一向想做生意，開過韓式小食店，但敵唔過租金，未回本已經蝕錢。前年跟一位設計師朋友合作，我主要負責影靚相放上網。」她指至今雖未蝕錢，但自己跟拍檔都沒有出過糧，只分過一次五位數的酬金。梁嘉琪自言好有原則，唔想鬥平搶客，又要保持品質，所以出貨量比同行少，她說：「好多人喺韓國攞貨，但我同拍檔覺得咁會違背咗當初意願。好多香港女仔想着靚啲，要搵條遮到肚腩大髀嘅靚裙，我哋想做到呢樣。」

與余詠珊僅點頭之交

外間一直認為前無綫助理總經理余詠珊（Sandy）是梁嘉琪的伯樂，但她指兩人原來只是點頭之交。當年她與李佳芯、黃翠如都從有線過檔無綫，備受力捧，但梁嘉琪指不知是不是余詠珊在背後發功：「無可否認，當初我入有線，係Sandy揀我入去，但入到TVB，佢應該唔係管戲劇，而我呢啲小薯真係唔知。」

梁嘉琪於2009年首度拍劇，在《學警狙擊》的演出遭受抨擊，她坦言：「覺得你讀過演藝呀，啲戲咁樣嘅？因為電視同舞台劇係兩個媒體，有人會覺得好誇張。」梁嘉琪慶幸得到監製繼續重用，其後更曾獲邀參與電影演出。

撰文：嵐山

攝影：仇志德

服裝提供：K times 2

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