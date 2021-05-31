樂隊KOLOR昨晚在九展Star Hall舉行尾場演唱會，吸引一班圈中好友蔡一智、蔡一傑、On仔（陳健安）、ToNick、MR.成員Alan、MJ等到場欣賞。演唱會準時8時30分開騷，全場樂迷已興奮得站起來，KOLOR出場以《堆沙》掀起序幕，接着再唱出《天地無用》、《天地會》、《愚公》。

唱《圍城》前，Sammy台上說：「歡迎嚟到《KOLOR IS LIVE 2021》，因為你哋，場場都全場爆滿，本來呢個演唱會係2020，因為疫情變咗2021，一隔就兩年，呢兩年，你哋點過？」台下樂迷回答他：「好X難過！」樂隊Zarahn擔任表演嘉賓，Zarahn與KOLOR合唱《如果感覺有顏色》，周國賢說：「我哋係打邊爐腳、酒腳，我哋好似係咁開始，我哋1、2年先見一次，但見一次就吹好多水、飲好多嘢、食好多嘢，各自各都見證大家成長。」

之後再合唱《搖滾小學》，接着Zarahn留在台上表演《猛鬼街》，擔任和音的盧巧音亦唱出《明信片》。眼見樂迷企足全場，Sammy說：「多謝你哋所有能量，可以用三個字形容『好X high』。」他提到這兩年怎樣過，「我哋呢兩年由好唔開心、好沉默，咩都唔想做，又冇演出，演唱會又冇咗，大家就搵啲新目標，新目標就係跑山，做運動，我哋4個選擇唔停低，搵一啲嘢填滿時間。」Sammy寄語大家別不開心，要重拾自己，「我哋有生命嘅，我哋唔係死物」。

當KOLOR唱完《初老》，四子向樂迷鞠躬後便返回後台，樂迷立即大叫「encore」，未幾KOLOR返回台上獻唱《Get So High》，樂迷再次陷入瘋狂狀態，大叫「除衫」，四子就除了上衣拋向台下，Sammy說：「除衫係Band Show嘅傳統，因為熱吖嘛！」樂迷就大叫「除褲」，Sammy聞言：「褲唔係我哋，係贊助，要還㗎！」之後Sammy又跟觀眾講「香港地這麼貴怎樣生活」。

接住唱《Get So High》，以及唱《好心分手之做乜分手》，Sammy突然即場邀請ToNick上台一齊唱《了不起》，令樂迷驚喜萬分。之後Michael指音樂不需要比拼，「唔好因為香港一啲傳統，要喺咩頒獎禮攞到咩奬先代表你首歌好聽，唔好被media去操控，香港好奇怪，啲人會問你有冇上過咩咩B？我覺得唔需要囉，時代唔同咗，我希望唔同音樂人互相幫助，透過網絡宣傳自己。」而KOLOR最後以《留言短信》結束這個演唱會。

受訪時，Sammy表示玩到標眼水，「因為爆汗，整頭啲嘢流落隻眼度。」他們坦言雖然不捨得，但不可能再加場。」Michael說：「本身book咗3日，之前已經再加咗，因為個台都set咗兩日半。」為了紀念去年創立15周年，舞台特別以羅馬數字XV去設計，他們表示今次好揼本。今次演出，四子表演十分落力，他們笑言幸好一直有做運動，Robin說：「好多人都留言話Sammy點解去到最尾首歌都冇喘氣。」提到3場爆滿，下個目標會否是紅館？Robin透露已入紙申請明年的紅館檔期，而年底亦會出碟。對於全場樂迷由頭企到尾，全場不停跳，猶如KOLOR的Dancer，Sammy開心地說：「係呀，聽聞係震。」Michael笑說：「聽聞佢哋唔係好掂，第二日腰酸骨痛。」而Zing亦玩到聲沙。

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