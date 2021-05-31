前《東張西望》「東張女神」林泳淘（Wingto）日前跟初戀男友結婚，結束14年愛情長跑，恭喜晒！泳淘向來好保護另一半，她在社交平台上載的婚紗相，亦只能見到老公的大側面，但身形高大，側面亦相當俊俏，與女神十分匹配。

泳淘今日接受《蘋果》電話訪問，她開心笑說：「而家叫我林太，但我唔鍾意林太呢個名，有少少哽耳，所以大家都係叫番我泳淘啦！」她透露新婚踏入第二日，給老公滿分，她說：「叫佢林生得喇，我覺得佢可以攞爆分，我都驚佢囂張，所以好難畀分，覺得佢已經係畀唔到一個分數，可以畀幾多就畀幾多。點解冇正面相？遲啲遲啲，未post到啫！」

她原計劃到外地結婚，但疫情關係只好作罷，待疫情過後才會舉行婚宴，由於觀禮人數限定20人，撇除家人和律師，就僅能邀請少數親友出席，但過程卻很感動浪漫，她說：「簽紙嗰刻好冷靜，但一開始講誓言就喊，不過，我老公好冷血，仲喺到恥笑我啲friend個個喺度喊。」問到會否一心一意做少奶奶？她說：「我從冇諗過做少奶奶，香港生活壓力大，唔可以結婚就將壓力轉移畀另一半，咁好唔公平嘅！反而結咗婚，大家組織家庭，應該要一齊去努力，如果將來有小朋友，佢就再努力啲啦！我哋對生仔好隨緣，社會環境咁，都唔急。」

車禍促成婚事

泳淘今日亦在IG發表新婚宣言：「對於新嘅身份， 我仲係無乜實感， （努力執屋中） 不過林生就好開心， （幸福mode執屋中） 話說大約係一年前， 我同林生因為輪流炒車， 我就帶咗佢去拜拜還神（感謝神，最緊要人冇事)） 師傅見到我哋個八字就話， 哇，你兩個人真係天作之合， 個八字咁夾嘅， 有冇諗住結婚呀？ 林生就好爽快咁話 : 有呀！

呢次係我第一次聽到自己要結婚嘅事， （事後先知，原來佢之前已經訂好戒指，只係疫情關係一直卡住喺外國成年幾都未寄到返香港） 跟住師傅好快就畀咗兩個日子我哋，而其中一個，咁啱就係我哋嘅拍拖紀念日。（一切都是整定的） 2021年5月29日 我同林生都多了一個身份 多了一些家人，多了一份責任，但不變嘅係， 我哋應該會繼續相愛相殺直到海枯石爛， 直到生命終結， 直到永遠永遠。」

現年31歲的林泳淘原名林冬冬，曾以藝名林熙出道，是組合Lacee Lacey成員；後來參加2012年度香港小姐，落選後成為TVB合約藝人，曾擔任《東張西望》主持及J2《三日兩夜》，憑好身材及正義感成為宅男女神。

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