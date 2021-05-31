曾參與ViuTV節目《全民造星III》的Bingo成員關嘉敏（Carman）和陳康琪（Odilia），今日與糖兄妹、艾妮、尹光、敖嘉年等在尖沙嘴出席「音樂永續2020」計劃。Carmen在參加完《造星III》後就轉簽邵氏，被網民批評她倒戈相向，她表示簽邵氏是公司的決定，ViuTV亦從來沒有找她傾約。

Carman對被指倒戈感不開心：「呢樣嘢唔係我可以話到事，我係演藝行業嘅人，我覺得咁樣分唔係咁好，我參加咗《造星III》表現好，你哋就支持我，我轉咗台就覺得我好差，好似抹煞咗我嘅努力。」她又表示，參與《造星III》時，自己亦有付出不少努力和汗水，才造就一個表演出來。

做任何事都招人話柄

Carman將參與TVB一個拳擊節目，她透露每日都要練拳，「今日試咗對打，感覺係被人打到塊面好想喊，因為我未試過咁樣被人打，不過我覺得OK嘅。」問到會否擔心被人指這個節目是抄襲ViuTV節目《G-1格鬥會》？Carman帶點無奈說：「我而家嘅處境係做乜都俾人話，所以都係嗰句，盡力做好自己。」

此外，糖兄妹將於下月12日假海洋公園會舉行音樂會，為了這個活動作總結，他們將翻唱經典歌曲，屆時周國賢亦會擔任表演嘉賓。而艾妮則透露稍後會製作新歌，風格是虐心情歌，她自爆曾遇過一腳踏幾船的渣男：「當時佢講到好愛我，但情人節嗰日佢話要學車唔得閒陪我，我諗住買份禮物去等佢，但佢冇出現過，過咗幾個禮拜就分手。呢幾年都冇拍拖，我都習慣咗自己一個人，覺得獨居好舒服。」

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）