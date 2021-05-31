周柏豪成為「愛國歌手」之後，不但支持新疆棉花，還棄Nike、Adidas改着李寧牌，其一舉一動都備受網民關注。前晚他為TVB籌款節目《萬眾同心公益金2021》擔任表演嘉賓，大會主題是向疫情下失業家庭打氣，他與鄭融合唱《一事無成》「贈興」，因此遭到網民圍插，還套用當中的歌詞嘲諷「幾年來毫無成績 地位未有躍升」，又有人改歌詞、將原本的「愛戀」改成「跳樓」來嘲諷。

周柏豪與鄭融合唱《一事無成》的環節是標明向失業家庭打氣，除了歌名攞景兼贈興外，歌詞亦句句「腰潤」充滿諷刺，包括「真的好想精於某事情 好想好好的打拼 可惜得到只有劣評 沒有半粒星」、「幾年來毫無成績 地位未有躍升」、「我試着生性 但求父母親高興」。

網民一面倒寸爆「藍神」周柏豪和鄭融揀錯歌，大罵「傷口上灑鹽」、「失業人士配上一事無成，TVB太棒了，我喜歡！」、「不對的場合唱不對的歌」、「開始懷疑呢個節目係咪專登」、「首席創意官有啲料到」，網民還熱議選出多首攞景贈興歌：「婚禮現場唱陳奕迅《阿牛》、五月天《你不是真正的快樂》」、「火災現場唱MIRROR《Ignited》」、「喪禮唱陳奕迅《明年今日》」等。

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